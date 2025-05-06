台39線高鐵橋下道路何時通至仁武？市長陳其邁：2032年完工

省道台39線高鐵橋下道路延伸線優先路段（燕巢至橋科）今年2月動工，高雄市議員江瑞鴻今天下午質詢關心仁武產業園區第二期開發進度，以及台39線何時可從橋科串接至仁武。市長陳其邁說，台39線橋科至仁武路段預計2032完工，若經費許可，會建議公路局加速辦理。

議員江瑞鴻指出，仁武產業園與仁武科技產業園區可營造雙園區計畫，其中仁武產業園區第一期空間有限，很多廠商無法進入，要求經發局說明第二期開發進度。

經發局長廖泰翔說，近期完成第二期開發商評比，預計今年第三季起開發，明年中完成，市府已經在招商，會同工研院拜會高科技半導體產業，希望讓半導體相關產業鏈營造更完整。

江瑞鴻說，仁武產業園區將正式營運，上下班人潮多，水管路、台39線、仁心路等道路都很重要，目前台39線已經開發至燕巢，不知何時可通至仁武。

陳其邁回應，公路局辦理台39線可行性評估已經通過，正進行綜合規畫及環評，阿蓮至大中路長度21公里、總經費167.76億元，其中市道186至橋科1-2號道路被列為先行施作的優先路段，估計橋科至仁武可在2032年完工，若經費許可的話，市府希望加速興建，提早串接阿蓮及台南高鐵站等路段，減少省道台1線交通流量。