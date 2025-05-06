羊隻拍賣價格持續下跌 羊農嘆：多賣多賠不賣也賠

羊隻拍賣價格持續下滑，相較於1月均價每公斤263元，4月僅剩179元，根本不符成本，立委鍾佳濱今與40名羊農開說明會，羊農提出訴求，5月屠宰500頭羊凍存，穩定價格。農業部畜牧司長李宜謙說，緊急屠宰羊隻凍存可辦理，經費雖沒那麼快，但可回溯至今年1月。

中華民國養羊協會常務理事、屏東鹽埔鄉的陳燈傳養羊20年，他向立委鍾佳濱陳情，羊的拍賣價格跌幅過高，羊農更是虧損慘重。

鍾佳濱今邀集農業部畜牧司長李宜謙、屏東縣府農業處畜產科長蕭春輝、中華民國養羊協會理事長鐘承信、秘書長蘇瑞娟與常務理事陳燈傳，與來自屏東、高雄、彰化等約40名的羊農，參與羊肉產銷調節及產地認證說明會。

羊肉在台灣多以進口為大宗占市場9成，本土僅1成，國內養羊產地以中北部為主，屏東養殖肉羊103場、7874頭，乳羊12場、2433頭，分布在鹽埔、長治、恆春，是全台第四大產地。

中華民國養羊協會理事長鐘承信說，2020年至2024年國產羊隻拍賣行情五年平均價每公斤263.61元，但從今年以來羊隻拍賣價持續下滑，1月平均價每公斤263元，4月平均價降到每公斤179元，跌幅高達32%，加上飼料成本上升，羊隻多賣多賠、不賣也賠。

中華民國養羊協會秘書長蘇瑞娟、常務理事陳燈傳提出訴求，包括緊急屠宰羊隻凍存，穩定拍賣價格；研擬短期補貼或紓困方案，如去化母羊調節產量；推動國產羊肉產品及羊乳的拓展計畫，提升內需市場；推廣本土羊肉的識別標籤，避免市場魚目混珠。現場洪姓羊農提出，國產羊肉拍賣市場僅在彰化、雲林，期盼高雄能有場域拍賣。

農業部畜牧司長李宜謙表示，緊急屠宰羊隻凍存部分馬上辦理，經費雖沒那麼快撥用，但可回溯至今年1月1日。是否以去化母羊的方式調配產量，這部分需細部研議，避免大量羊肉流入市場，反而影響價格。經費紓困，農業部會協助轉介農業金庫等金融單位。

李宜謙說，農業部積極擴展羊肉市場，鎖定小家庭為單位，請農科院協助開發，嘗試新產品，例如軟罐頭等，在GGM羊乳標章、FGM國產羊肉標章推廣，也會持續辦理。

縣府農業處畜產科長蕭春輝說，縣府為推廣羊肉產業，6月會在農業物產館針對羊肉辦理推廣活動，也鼓勵羊農自創品牌，多方行銷。