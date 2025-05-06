高鐵高雄站規劃地下聯通道 市長陳其邁：已納都更計畫

高雄市議會今天進行市政總質詢，高鐵高雄站相關建設議題引發關注。高雄市長陳其邁說，市府與交通部鐵道局建立協商平台，雙方密切協調，關於地下聯通道設置已納入都市更新案的建設計畫。

民進黨高雄市議員湯詠瑜今天質詢指出，高鐵高雄站應施作立體聯通及地下街，包括商業設施，以促進高雄車站整體發展及地方繁榮。

陳其邁表示，高市府與交通部鐵道局合作建立協商平台，區分為系統組、大規模都市更新組及地下聯通組3個單位，針對各項鐵道整合與都市發展議題密切協調，展現跨機關合作推動城市發展的具體成果。

有關地下聯通道設置，陳其邁指出，市府已將相關規劃納入都市更新案的建設計畫，預留設施空間，並配合未來都市計畫變更，將聯通道納入共同負擔項目進行計算，以全面提升交通機能與都市整體性。

行政院長卓榮泰去年底宣布高鐵南延屏東路線將採取進入台鐵高雄車站的「高雄方案」，未來將進行高雄大都更計畫。卓榮泰表示，高鐵從高雄到屏東的延伸，也是大南方新矽谷計畫的延伸，打造高雄、屏東生活圈。