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五一連假金門湧現陸客觀光熱潮 旅宿業績大增五成

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
大陸五一長假，陸客蜂擁到金門島上，不少知名小吃店排隊人潮絡繹不絕。圖／民眾提供
大陸五一長假，陸客蜂擁到金門島上，不少知名小吃店排隊人潮絡繹不絕。圖／民眾提供

五一連假期間，正逢中國大陸五一長假與台灣勞動節，金門湧入大量陸客與台灣旅客，觀光人潮洶湧，讓平日沉寂的金門街頭熱鬧非凡，旅宿、特產、租車、商場、飲食等產業全面受惠，當中旅宿平均入住率近5成，商家普遍反映業績明顯提升，大家提起近期業績都笑呵呵。

金門縣府觀光處處長許績鑫表示，縣長陳福海高度重視觀光脈動，提前要求相關單位做好準備工作，觀光處與鄉鎮公所超前部署，不僅4月由產發處推出購物節刺激消費，金寧鄉石蚵節、金城迎城隍等活動也吸引大量人潮。尤以迎城隍體驗活動及四境藝陣大遊行，展現金門豐富的文化魅力。

根據縣府統計，五一連假期間旅宿平均入住率近5成，大型旅館表現更佳；「台灣好行」載客率達74.75%，較2024年同期的30%大幅成長，其中陸港澳旅客占超過5成，達386人次。5月1日至5日，共有7650名持旅遊簽旅客入境金門，自由行比例高達95.9%，反映旅客偏好自主規劃行程。

此外，據統計，5月1日起計至5月5日止，搭乘小三通前來金門的旅客，總數達1萬2380人，較2024年同期的6302人成長近一倍，雖仍低於疫情前2019年的1萬8149人，但已展現觀光復甦的強勁動能，突顯金門觀光結構具備韌性與彈性。

為迎接陸客來訪，縣府提前展開宣傳行銷，包括小紅書推廣、大陸旅遊推介會，並於金湖廣場與家樂福設立看板吸引目光。同時召開「小三通航班應對與CIQS單位協調會」，統整移民署、海關、檢疫等單位資源，確保旅運順暢；警力亦加強巡邏維護秩序，平衡居民生活與觀光發展。

觀光處指出，縣府自2024年設立「金門觀光圈」，整合在地產官學資源，2025年更升級為全台七大「區域觀光品牌」之一「金門觀光區」，透過串聯行程、交通與產業，強化整體行銷力道，打造多次造訪與深度旅遊的新形象。

縣長陳福海強調，觀光是金門發展的關鍵產業，應持續拓展包括東南亞、日韓與港澳等市場，提升旅遊品質與基礎設施。觀光處也將持續推動智慧旅遊，善用數位工具如「金門行動旅服」，提升遊客便利性，實現永續觀光與文化傳承的雙重目標。

大陸五一長假，陸客蜂擁到金門島上，連金城車站都擠滿遊客。圖／縣府提供
大陸五一長假，陸客蜂擁到金門島上，連金城車站都擠滿遊客。圖／縣府提供
大陸五一長假，陸客蜂擁到金門島上，不少知名小吃店前面擠滿排隊人潮。圖／民眾提供
大陸五一長假，陸客蜂擁到金門島上，不少知名小吃店前面擠滿排隊人潮。圖／民眾提供

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