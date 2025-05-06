羊隻拍賣價4個月跌32% 羊農求助盼推動國產識別

中央社／ 屏東縣6日電

中華民國養羊協會向立委鍾佳濱陳情指出，國產羊隻在今年1月至4月，均價從每公斤263元跌至179元，盼推動國產識別、屠宰羊隻凍存及救助措施，穩定拍賣市場價格。

民進黨立委鍾佳濱今天邀集農業部畜牧司長李宜謙、屏東縣政府農業處畜產科長蕭春輝，舉辦「羊肉產銷調節及產地認證」說明會，中華民國養羊協會理事長鐘承信、秘書長蘇瑞娟、常務理事陳燈傳及來自彰化、高雄與屏東的30多名羊農共同與會。

羊肉多以進口為大宗占市場9成、本土僅1成，國內養羊產地則以中北部為主，屏東養殖肉羊有103場、7874頭；乳羊12場、2433頭，分布於鹽埔、長治、恆春等鄉鎮。

鐘承信會中提及，統計民國109年至113年，國產羊隻拍賣行情5年平均價為每公斤新台幣263.61元，但114年以來羊隻拍賣價格持續下滑，1月平均價每公斤263元，4月平均價降至每公斤179元，跌幅高達32%，又加上飼料成本上升，導致羊隻賣出賠、不賣也賠。

中華民國養羊協會提出訴求，包含緊急屠宰羊隻凍存，穩定拍賣價格；研擬短期補貼或紓困方案；推動國產羊肉產品及羊乳的拓展計劃，提升內需市場；推廣本土羊肉識別標籤，避免市場魚目混珠。洪姓羊農提及，國產羊肉拍賣市場僅在彰化、雲林，期盼高雄能有場域辦理拍賣。

李宜謙會中表示，緊急屠宰羊隻凍存部分可馬上辦理，經費可回溯至今年1月1日；在紓困上，會大力協助轉介農業金庫等金融單位。

李宜謙說，會擴展羊肉市場，鎖定小家庭為單位，嘗試開發新產品，例如軟罐頭等。而在GGM羊乳標章、FGM國產羊肉標章的推廣上，也會持續辦理。

蕭春輝說明，為推廣羊肉產業，6月將農業物產館針對羊肉辦理推廣活動，同時也鼓勵羊農自創品牌，多方宣傳。

鍾佳濱強調，補助比例調整、加強推廣宣傳與識別標章部分，呼籲農業部要積極推動；至於南部是否能成立拍賣場，則由農業部針對需求來綜合評估。

均價 屏東縣政府 農業部

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