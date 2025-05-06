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高雄市立大同醫院換手經營民怨暴增 衛生局這麼說

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市立大同醫院。本報資料照片
高雄市立大同醫院。本報資料照片

高雄市立大同醫院今年1月由長庚醫療法人接手經營至今逾5個月，遭議員質疑似乎未上軌道，包括夜診少、醫護人力不足、急診待床過久、領藥久候等缺失，讓民眾抱怨連連，並預估挹注市庫權利金將會大減。對此，衛生局今澄清，大同醫院今年以來營收成長近2成，對相關陳情缺失將檢討改善。

市議員湯詠瑜今在總質詢提到，大同醫院西醫門診健保申報件數今年2月有1.9萬件，相較去年2月5.7萬件，減少66%，而西醫住院門診數也從1301件減為422件，減幅達68%，健保申報量大減恐影響市府收益。

此外，大同醫院陳情案暴增，包含夜間假日診次不足、急診領藥久候、醫護人力不足、急診待床過久等，都讓民眾怨聲載道。

衛生局回應，大同醫院營收逐月上升，平均月成長15至20%，依長庚法人規畫，估計履約10年期間公益權利金總額可達10億元以上，各醫事職類人數達613人，特殊急重症醫療團隊支援醫護團隊總數更超過百人，醫事人力隨醫療量能增補，目前住院病床及醫療專科門診皆依合約規定開設。

經統計，去年12月大同醫院委託高醫大法人經營期間，每周開診423診次，今年1月大同醫院初營運每周262診次，直至4月每周開診數已達488診次，亦開始提供兒童次專科門診（感染科、心臟內科、遺傳內分泌、血液腫瘤、胸腔、過敏氣喘風濕、新生兒科、腎臟科、胃腸科等共10科）與牙科次專科門診（牙周病科、齒顎矯正、贗復補綴、牙體復形、牙髓病及口腔外科等6科）。元旦起提供24小時「兒科專科醫師」急診駐診服務。

至於夜間假日診次不足，衛生局說，大同醫院現在夜診每周36診、假日診每周16診次，未來將針對民眾實際需求醫療科、門診量推動檢討改善方案。

衛生局指出，大同醫院強化急重症醫療量能，已執行急性心肌梗塞（AMI） 51例、急性腦中風38例、心導管手術287例、葉克膜3例、心律不整電燒緊急手術2例、緊急外傷3475例，今年將通過中度級急救責任醫院具備急性冠心症重度級緊急醫療能力評定，原本預計明年引進達文西機械手被系統設備，也將提早在第4季到位。

市醫社會責任與醫療平權方面，大同醫院1至3月共補助70歲以上門診掛號費21403人次、急診掛號費3097人次，1至3月補助弱勢病人門、急診掛號費與部分負擔，低收入戶3138人次、身心障礙者6384人次。

人力 法人 衛生局

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