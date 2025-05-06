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金門林木病蟲害進入高峰期 啟動病蟲無毒防治行動

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣林務所近日針對歷年病蟲害熱區進行重點防治，包含專家進行打針治療。圖／金門縣林務所提供
金門縣林務所近日針對歷年病蟲害熱區進行重點防治，包含專家進行打針治療。圖／金門縣林務所提供

金門傳出「蟲蟲危機」。每年5至8月是林木病蟲害高峰期，常見害蟲侵襲行道樹，導致枝葉稀疏，不僅影響景觀，也可能危及行人與騎士安全。為提前防範病蟲害蔓延，金門林務所自4月起啟動預防性防治作業，今日更在多處路段啟動蘇力菌防治作業，以防範黑角舞蛾、尺蠖等侵害小葉欖仁、樟樹或竹柏等常見樹種。

林務所指出，蘇力菌是一種天然無毒的微生物製劑，專門用於防治毛毛蟲類害蟲，如黑角舞蛾與尺蠖。所長鄭向廷強調，蘇力菌在陰天效果最佳，避免陽光中紫外線分解藥效，適合近日的氣候條件使用，此藥劑對人體與其他非目標生物無害，民眾即使誤觸施藥區也無中毒疑慮，請民眾放心。

除了蘇力菌防治行動，林務所表示，近期最常見的害蟲包括危害楓香的「綴葉叢螟」幼蟲，此類毛毛蟲會在葉片間吐絲築巢，排泄物與蟲體掉落地面，造成民眾不便，更有可能干擾行車視線、影響安全。林務所也針對歷年病蟲害熱區進行重點防治，包含烈嶼紅山路與烈女廟周邊的楓香，已完成對「綴葉叢螟」幼蟲的處理；青岐碼頭的七里香遭受月橘輪盾介殼蟲侵襲，以及羅厝茄苳樹上的白翅葉蟬與列管老樹的褐根病問題，也都完成必要處置。

進入5月後，林務所將在伯玉路架設黑角舞蛾誘捕器，針對小葉欖仁進行監控與防治，同時於沙青路展開茄苳白翅葉蟬治理作業，持續落實林木健康管理，降低病害對生態與道路安全的衝擊。

為兼顧防治成效與環境友善性，林務所此次選用的藥劑均為天然產品，包括「苦楝油」用於介殼蟲、「蘇力菌」針對毛毛蟲，無毒無害，安全無虞。林務所也呼籲鄉親，如發現行道樹出現異常或疑似病蟲害，請撥打082-352846通報，將有專業人員前往評估與處理，攜手守護金門綠意與生活品質。

金門縣林務所近日針對歷年病蟲害熱區進行重點防治，包含烈嶼紅山路與烈女廟周邊的楓香，已完成對「綴葉叢螟」幼蟲的處理。圖／金門縣林務所提供
金門縣林務所近日針對歷年病蟲害熱區進行重點防治，包含烈嶼紅山路與烈女廟周邊的楓香，已完成對「綴葉叢螟」幼蟲的處理。圖／金門縣林務所提供
金門縣林務所近日針對歷年病蟲害熱區進行重點防治，包含烈嶼紅山路與烈女廟周邊的楓香，已完成對「綴葉叢螟」幼蟲的處理。圖／金門縣林務所提供
金門縣林務所近日針對歷年病蟲害熱區進行重點防治，包含烈嶼紅山路與烈女廟周邊的楓香，已完成對「綴葉叢螟」幼蟲的處理。圖／金門縣林務所提供
林務所表示，近期最常見的害蟲包括危害楓香的「綴葉叢螟」幼蟲，此類毛毛蟲會在葉片間吐絲築巢，排泄物與蟲體掉落地面，造成民眾不便。圖／金門縣林務所提供
林務所表示，近期最常見的害蟲包括危害楓香的「綴葉叢螟」幼蟲，此類毛毛蟲會在葉片間吐絲築巢，排泄物與蟲體掉落地面，造成民眾不便。圖／金門縣林務所提供

毛毛蟲 行道樹 金門

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