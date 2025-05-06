手搖飲喝太多影響健康？ 陳其邁虧台南人吃東西都加糖

高雄市手搖飲店超過3千家、居全台之冠，光去年喝掉84億元。市議員湯詠瑜今日在議會總質詢指出，高雄糖尿病就診逐年提高，死亡也有增加趨勢，應思考是否需要針對飲料實施糖量分級。市長陳其邁表示，高雄糖尿病患人數沒有特別高，喝太甜不是直接原因，但確實有必要適度控制糖分攝取。

議員湯詠瑜表示，很多人說台南是全糖城市，但從數據看，高雄手搖飲料店高達3040家、總銷售額84.7 億元，2023年至2024年成長2億元，家數與銷售總額都是全台之冠。

湯詠瑜也發現，高雄市第二型糖尿病男性或女性就診逐漸逐年提高，死亡也有增加趨勢。她質疑，此現象是否與市售飲料太甜有關？還是南部飲食習慣或生活型態不利糖尿病控制？是否要仿效新加坡，將飲料糖量分四級，藉此打擊糖尿病。

市長陳其邁回應，依據統計來看，高雄市糖尿病人數沒有特別高，而且飲料太甜也不是直接原因，可能是間接原因而已，因為糖吃多會導致肥胖，形成糖尿病的危險因子；有必要適度控制糖分攝取，減少不必要消費行為。