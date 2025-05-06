高雄大同醫院換長庚經營暴增負評 門診數、醫護都不足

高雄市立大同醫院經營權今年1月由高醫轉為長庚醫療法人接手，但截至今年4月，民眾陳情數相較去年同期增加6倍，且門診健保申報數、住院申報數大減6成，連帶影響市府權利金收入，市議員也發現大同醫院夜間門診和周六門診都未達原先水準，連醫師人力也幾乎減半，讓民眾抱怨不斷，直言長庚接手後完全不行。

大同醫院今年1到4月接獲市民1999專線陳情數達25件，去年同期僅有4件，今年陳情案分別為夜間假日診次不足、急診領藥久候、醫護人力不足、急診待床過久；此外，大同醫院西醫門診健保申報件數今年2月有1.9萬件，相較去年2月5.7萬件，減少66%，而西醫住院門診數也從1301件減為422件，減幅達68%。

市議員湯詠瑜今日在議會總質詢表示，健保申報量影響市府收益，長庚團隊提出變動權利金為2.8%，以過去大同醫院每年42億收入計算，市府每年應增加9千萬元權利金收入，但根據今年1、2月狀況，市府權利金可能僅剩350萬元；此外，大同醫院目前醫師79人、護理師438人，相較去年醫師163人、護理師511人，人力幾乎減半。

而觀察大同醫院近期的網路評論，有民眾留下一星負評稱「明顯威受長庚這個貴族醫院並沒有想要認真經營大同醫院，醫師護理師人力嚴重不足」，也有民眾說病人留在醫院，希望能延續原本的熱情與衝勁。湯詠瑜提到，民眾最懇切希望更多夜間門診和周六門診，目前2項門診都未達醫院降載後的數量。

湯詠瑜說，大同醫院目前夜間門診為17科，未達到去年12月醫院降載時20科，而周六門診僅12科，也未達去年降載時的18科，原先的過敏免疫風濕內科、神經外科、皮膚科、牙科等都已不復見周六門診；她認為大同醫院合作契約中，應名列醫療服務品質維持標準、變動權利金保底機制、醫護人力配置標準和建置每季檢討與改善機制。

陳其邁表示，大同醫院轉換經營權後，部分病人如慢性病患者會跟著醫師轉換就醫單位，目前大同醫院的人力配置已符合區域醫院要求，長庚體系會持續透過支援醫師補足量能，「大同醫院著重在提升急重症、急診量能，這也是當時長庚獲選的主要原因」，例如今年1至4月已有3例葉克膜安裝案，也有不少緊急心律不整、急性冠心病的開刀案，投資重症相對來說收入會減少，但能保障市民生命安全，市府給予肯定。