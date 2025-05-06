果實蠅來襲 高市農業局部署6900個鮮黃色誘殺器

為防範東方果實蠅危害，影響水果產量，高雄市政府農業局輔導大樹、燕巢、大社及六龜等產區農會，從4月下旬起針對產業道路旁的公共區域實施防治工作，懸掛6900個鮮黃色的果實蠅誘殺器，以期降低果實蠅數量及化學農藥使用量，並補助農民自行採購黏板、黏膠或食物誘餌等非化學防治資材，攜手農會保障農民收益並確保食安。

東方果實蠅（簡稱果實蠅）族群密度高峰期通常出現於5至7月間，與水果盛產期息息相關，常見寄主果樹包括芒果、番石榴、蓮霧、荔枝及龍眼等，果實蠅遷飛能力強且繁殖迅速，雌蟲會將卵產在果實的內部，幼蟲孵化後會鑽食果肉，造成果實腐爛甚至落果，讓農民十分頭痛。

農業局說，5月起是高雄重要的水果產季，離採收期越近果香越是濃烈，越是讓果實蠅「垂涎」，如果沒有好好的防範，可能造成產量減少或是影響果品的賣相。

農業局植物防疫暨生態保育科長黃群中說，在所有顏色中，鮮黃色對果蠅的吸引力最高，各家廠商製作的果蠅誘捕器，幾乎都會選擇鮮黃色作為主要顏色。

農業局今年特別投入超過200萬經費，與農業部動植物防疫檢疫署、高雄區農業改良場合作，補助大樹、燕巢、大社以及六龜區等產區農會，從4月下旬果樹開花結果初期，陸續雇工將6900個果實蠅誘殺器懸掛在產業道路兩旁的公共區域上，藉以達到撲殺成蟲產下蟲卵的效果。

此外，農業局也補助農民採購金額的1/3、果樹每公頃最高3000元的非化學防治資材，包含酵母錠、黏蟲紙、黏膠等，農民如再搭配果品套袋、清除落果等自主管理，藉由綜合防治措施將可提升防治成效，農友可向當地農會洽詢補助資訊。