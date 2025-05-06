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果實蠅來襲 高市農業局部署6900個鮮黃色誘殺器

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
被鮮黃色誘殺器吸引的果實蠅。圖／農業局提供
被鮮黃色誘殺器吸引的果實蠅。圖／農業局提供

為防範東方果實蠅危害，影響水果產量，高雄市政府農業局輔導大樹、燕巢、大社及六龜等產區農會，從4月下旬起針對產業道路旁的公共區域實施防治工作，懸掛6900個鮮黃色的果實蠅誘殺器，以期降低果實蠅數量及化學農藥使用量，並補助農民自行採購黏板、黏膠或食物誘餌等非化學防治資材，攜手農會保障農民收益並確保食安。

東方果實蠅（簡稱果實蠅）族群密度高峰期通常出現於5至7月間，與水果盛產期息息相關，常見寄主果樹包括芒果、番石榴、蓮霧、荔枝及龍眼等，果實蠅遷飛能力強且繁殖迅速，雌蟲會將卵產在果實的內部，幼蟲孵化後會鑽食果肉，造成果實腐爛甚至落果，讓農民十分頭痛。

農業局說，5月起是高雄重要的水果產季，離採收期越近果香越是濃烈，越是讓果實蠅「垂涎」，如果沒有好好的防範，可能造成產量減少或是影響果品的賣相。

農業局植物防疫暨生態保育科長黃群中說，在所有顏色中，鮮黃色對果蠅的吸引力最高，各家廠商製作的果蠅誘捕器，幾乎都會選擇鮮黃色作為主要顏色。

農業局今年特別投入超過200萬經費，與農業部動植物防疫檢疫署、高雄區農業改良場合作，補助大樹、燕巢、大社以及六龜區等產區農會，從4月下旬果樹開花結果初期，陸續雇工將6900個果實蠅誘殺器懸掛在產業道路兩旁的公共區域上，藉以達到撲殺成蟲產下蟲卵的效果。

此外，農業局也補助農民採購金額的1/3、果樹每公頃最高3000元的非化學防治資材，包含酵母錠、黏蟲紙、黏膠等，農民如再搭配果品套袋、清除落果等自主管理，藉由綜合防治措施將可提升防治成效，農友可向當地農會洽詢補助資訊。

農業局長姚志旺說，果實蠅可說是臺灣果樹栽培上的最大害蟲，不但會造成農民的經濟損失，且為鮮果外銷的一大障礙，農業局將持續執行重要作物疫病蟲害監測，規劃區域防治並與產區農會、農友合作，採取多管齊下方式提升高雄的農業生產環境。

鮮黃色對果蠅的吸引力最高，各家廠商製作的果蠅誘捕器，幾乎都會選擇鮮黃色作為主要顏色。圖／農業局提供
鮮黃色對果蠅的吸引力最高，各家廠商製作的果蠅誘捕器，幾乎都會選擇鮮黃色作為主要顏色。圖／農業局提供
高市農業局雇工在大樹荔枝產區產業道路及公用地懸掛果實蠅誘殺器。圖／農業局提供
高市農業局雇工在大樹荔枝產區產業道路及公用地懸掛果實蠅誘殺器。圖／農業局提供
高市農業局為防範果實蠅為害，影響水果產量，從4月下旬起針對產業道路旁的公共區域實施防治工作，懸掛6900個鮮黃色的果實蠅誘殺器。圖／農業局提供
高市農業局為防範果實蠅為害，影響水果產量，從4月下旬起針對產業道路旁的公共區域實施防治工作，懸掛6900個鮮黃色的果實蠅誘殺器。圖／農業局提供
高市農業局與農會人員現勘果實蠅誘殺器組裝狀況。圖／農業局提供
高市農業局與農會人員現勘果實蠅誘殺器組裝狀況。圖／農業局提供
受到鮮黃色誘殺器吸引而被捕獲的果實蠅雄蟲。圖／農業局提供
受到鮮黃色誘殺器吸引而被捕獲的果實蠅雄蟲。圖／農業局提供
高市農業局雇工在大樹荔枝產區產業道路及公用地懸掛果實蠅誘殺器。圖／農業局提供
高市農業局雇工在大樹荔枝產區產業道路及公用地懸掛果實蠅誘殺器。圖／農業局提供

水果 農會 農民

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