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才花9千萬改造 議員抓包高雄觀音湖女廁「屁股緊貼牆壁」

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄即時報導
高市議員張勝富發現，大社觀音湖的新建廁所的女廁設計非常不友善，便槽距離牆壁近到離譜。圖／張勝富提供
高市議員張勝富發現，大社觀音湖的新建廁所的女廁設計非常不友善，便槽距離牆壁近到離譜。圖／張勝富提供

高市府投入9千萬元改造大社觀音湖，水岸景觀受好評，今年起吸引不少鄰近民眾運動或觀光客。高市議員張勝富發現，景區多處施工未收尾、雜草叢生，尤其女廁設計非常不人性，便槽與牆壁太近，若要如廁會出現屁股緊貼牆壁的誇張情況。觀光局回應，評估若有必要，將把蹲式馬桶改坐式馬桶。

大社區觀音湖位處觀音山南邊，原本僅有一條湖岸步道，長期缺乏完善硬體設施。高市觀光局爭取中央補助，投入9千萬元改造，營造生態棲地、公廁、停車場等服務遊憩設施，更於既有步道沿線新植喬木，強化植栽綠蔭，近日大力對外宣傳新景點。

高市議會今天第一天總質詢，議員張勝富指出，肯定市府花心思整頓觀音湖環境，整理之後環境不錯，不過小缺失很多，如雜草太高、鐵柱裸露、石頭堵住排水等項缺失，更誇張是女廁設計不友善，蹲式馬桶的便槽靠牆壁太近，如廁幾乎會緊貼著壁面，叫人怎麼上廁所。另外，希望加強觀音湖與觀音山之間的連通串聯，公廁數量也要增加。

觀光局長高閔琳回應，部分缺失是台電施工範圍，施工結束後會恢復原狀，排溝問題會找水利局改正，女廁若真的不方便，會改坐式馬桶。

張勝富也指出，觀音山遊客多，但木棧道僅一處，雨天泥濘、晴天飛塵嚴重，去爬山鞋子會「白變黑」，鞋面滿滿黃土，有時還需要戴口罩爬山，應該比照柴山，全面施作木棧道便利登山民眾。

高閔琳回應，觀音山風景區已編列835萬元凱米颱風災損補助，另外還有2千多萬元施作登山步道，有關木棧道部分，會籌措經費辦理。

高市議員張勝富發現，大社觀音湖的女廁設計非常不友善，他請女助理去測試，便槽距離牆壁近到誇張。記者徐白櫻／翻攝
高市議員張勝富發現，大社觀音湖的女廁設計非常不友善，他請女助理去測試，便槽距離牆壁近到誇張。記者徐白櫻／翻攝
高市府投入9千萬元改造大社觀音湖，水岸景觀受好評。圖／高市觀光局提供
高市府投入9千萬元改造大社觀音湖，水岸景觀受好評。圖／高市觀光局提供
高市議員張勝富抓包大社觀音湖工程存在多項改造缺失，觀光局長高閔琳允諾改善。記者徐白櫻／翻攝
高市議員張勝富抓包大社觀音湖工程存在多項改造缺失，觀光局長高閔琳允諾改善。記者徐白櫻／翻攝

女廁 觀音 馬桶

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