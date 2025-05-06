影／瓦阿系吊橋螺絲鬆脫可徒手拔 居民憂「命脈變危橋」喊修繕

高雄市桃源區復興里瓦阿系吊橋，橫跨荖濃溪，肩負當地居民日常通行與農產運輸重任，但近年居民發現橋面螺絲竟「用手就能拔起來」，鋼索基座裸露、橋墩遭溪水沖刷等問題也日益嚴重，擔心釀成公共安全危機，部落的長者說「不修會出事」。

瓦阿係吊橋由彰化縣政府在莫拉克風災後捐資重建，由桃源區公所負責興建及日常維護管理，2013年3月底完工通車，工程總經費約新台幣3900萬元，具備關鍵交通功能。

瓦阿系吊橋完工迄今逾十年，橋體缺乏定期檢修與載重管理。復興里多位居民指出，木製橋面早已腐朽，釘子裸露生鏽，有民眾彎腰一試，竟能徒手將螺絲轉下，形同無固定作用，「這樣的橋怎麼敢過？」也有人說，每次走都提心吊膽。

居民表示，瓦阿系吊橋雖有通行規範，但長期無人管理，大型農用車輛與重機車輛經常違規通行，疑有嚴重超載情形。一名長者直言，這座橋是部落唯一的命脈，「不修會出事」。

除了橋面問題，居民對橋墩穩固性也憂心重重。由於荖濃溪河床多年未清淤，當地雨季來臨時，溪水暴漲衝刷橋墩根部，已可見部分基座裸露，有結構被掏空疑慮。居民說指出，吊橋曾於去年暴雨後出現明顯晃動，「只要再一次強降雨，怕是整座橋都撐不住。」

居民說，已多次向市府反映，盼儘速派員會勘並提出補強方案，但遲遲未見實際作為，「橋壞了不只是斷路，還可能害命」，呼籲正視偏鄉基礎建設維護，不要等到出事，才來亡羊補牢。

桃源區公所秘書陳金山表示，5月2日接獲中央原民會轉知修繕事宜，已立即派員會勘。經查，民眾拍攝可徒手拔起的螺絲多為先前修復餘留零件，現場確實也發現部分螺絲鬆動，已進行加強鎖固與更換。吊橋整體結構經檢視無立即危險，仍開放通行，未來若發現安全風險，將視情況封閉。