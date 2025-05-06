高雄國際旅展9日登場 近500攤位參展搶攻暑假商機

高雄市旅行公會2025國際旅展9日至12日在高雄展覽館登場，將有近500攤位參展搶攻暑假商機；高市觀光局表示，屆時將有高雄熊及蜜柑站長見面會及互動遊戲，歡迎民眾參觀。

高雄市政府觀光局長高閔琳表示，高雄國際旅展為南台灣最大旅遊盛會，預計吸引30萬參觀人潮，創造龐大觀光效益及產值，屆時現場將有高雄熊及蜜柑站長見面會及互動遊戲贈送精美贈品。

高雄市旅行公會今天發布新聞稿指出，參展業者瞄準暑假旅遊旺季商機，祭出最夯行程、最殺優惠、消費滿額送等好康，另有國內外機票、星級住宿券、智慧型手機等抽獎大禮。

高雄市旅行公會理事長蔡宗佑表示，今年旅展將提供最佳展示及交易平台，涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、民宿、溫泉業者、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業等，匯集海內外機構、公私部門近500展位，搶攻暑假商機。

蔡宗佑指出，參展旅行社、飯店業祭出優惠活動，國內各縣市參展單位推銷旅遊景點，飯店溫泉渡假五星酒店推出低折扣住宿券及餐券，現場各家旅行社提供國內優惠旅遊產品及經典遊程，有澎湖、金門、馬祖等離島行程，歡迎民眾搶便宜、享好康。