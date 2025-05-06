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高市派出所貼28字告示牌 網酸：寫作文不如這4字有效

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高市苓雅區河南路與武慶路口因機車騎士得多等一個路口號誌，不少騎士貪圖方便，左轉三多路後會直接騎上人行道，再右轉至武慶路，三多派出所製作交安告示牌提醒騎士勿違規；圖為機車騎士過路口的畫面。圖／讀者提供
高市苓雅區河南路與武慶路口因機車騎士得多等一個路口號誌，不少騎士貪圖方便，左轉三多路後會直接騎上人行道，再右轉至武慶路，三多派出所製作交安告示牌提醒騎士勿違規；圖為機車騎士過路口的畫面。圖／讀者提供

高市苓雅區河南路與武慶路口因機車騎士得多等一個路口號誌，不少騎士貪圖方便，左轉三多路後會直接騎上人行道，再右轉至武慶路，苓雅警分局三多派出所警方為維護交安製作長達28字的告示牌提醒騎士勿違規，被網友酸是寫作文比賽，不如寫「科技執法」4字來得有效。

苓雅警分局交通組指出，當地路口因機車違規多，光是今年初迄今取締3件逆向、15件闖紅燈及1件行駛人行道等違規案，三多所於是製作告示牌提醒過往機車騎士注意勿違規。

但貼在路口的交安告示牌寫著「紅燈時禁止機車左轉行駛人行道，違者依闖紅燈逆向行駛違規告發」，字數長達28字，有網友拍下照片PO上臉書社團「台灣交通老實說」，引發討論。

原PO貼文指出，人行道不能行駛，非要寫作文來說明，不如貼大悲咒搞不好還比較有用；有網友附和說，還不如寫「科技執法」四個字有用。

有網友則指，「直接執法就好，廢話太多」、「機車本來就禁止行駛人行道，無論何種燈號」、「寫那麼多字看得懂嗎」、「寫這麼多，沒取締還是沒屁用」。

苓雅警分局表示，因該處路口較小，機車騎士從河南路左轉三多路後，會貪圖方便，直接騎上左邊人行道再左轉武慶路，減少停等一個紅燈。

三多所為避免違規多，於是在河南路口設置告示牌，提醒騎士左轉人行道涉及闖紅燈、逆向行駛等違規行為，告示牌目的是在提醒民眾，以避免民眾被舉發時有疑義。

高市苓雅警分局三多派出所在河南路口製作長達28字的告示牌（紅圈處），提醒騎士勿違規左轉，被網友認為字太多是在寫作文。圖／讀者提供
高市苓雅警分局三多派出所在河南路口製作長達28字的告示牌（紅圈處），提醒騎士勿違規左轉，被網友認為字太多是在寫作文。圖／讀者提供

人行道 告示牌 闖紅燈

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