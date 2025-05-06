高市派出所貼28字告示牌 網酸：寫作文不如這4字有效

高市苓雅區河南路與武慶路口因機車騎士得多等一個路口號誌，不少騎士貪圖方便，左轉三多路後會直接騎上人行道，再右轉至武慶路，苓雅警分局三多派出所警方為維護交安製作長達28字的告示牌提醒騎士勿違規，被網友酸是寫作文比賽，不如寫「科技執法」4字來得有效。

苓雅警分局交通組指出，當地路口因機車違規多，光是今年初迄今取締3件逆向、15件闖紅燈及1件行駛人行道等違規案，三多所於是製作告示牌提醒過往機車騎士注意勿違規。

但貼在路口的交安告示牌寫著「紅燈時禁止機車左轉行駛人行道，違者依闖紅燈逆向行駛違規告發」，字數長達28字，有網友拍下照片PO上臉書社團「台灣交通老實說」，引發討論。

原PO貼文指出，人行道不能行駛，非要寫作文來說明，不如貼大悲咒搞不好還比較有用；有網友附和說，還不如寫「科技執法」四個字有用。

有網友則指，「直接執法就好，廢話太多」、「機車本來就禁止行駛人行道，無論何種燈號」、「寫那麼多字看得懂嗎」、「寫這麼多，沒取締還是沒屁用」。

苓雅警分局表示，因該處路口較小，機車騎士從河南路左轉三多路後，會貪圖方便，直接騎上左邊人行道再左轉武慶路，減少停等一個紅燈。