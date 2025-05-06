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高市質譜宅急便 免費農藥快篩…30分鐘有結果

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高雄市啟動質譜快檢車，鳳梨樣品經過均質處理後，即可上機分析是否有農藥殘留，約30分鐘可得知結果。圖／高市農業局提供
高雄市啟動質譜快檢車，鳳梨樣品經過均質處理後，即可上機分析是否有農藥殘留，約30分鐘可得知結果。圖／高市農業局提供

農民檢驗農藥殘留每件至少4千元，高市農業局率先導入價值逾千萬元的AI農藥質譜快檢車，昨起提供「質譜宅急便」農藥快檢巡迴服務，首站選在鳳梨荔枝正值產季的大樹區姑山集貨場，提供農民即時、精準且免費服務，最快30分鐘得知結果，不用再等5至7天。

昨天上路的農藥質譜快檢車是由農業藥物試驗所開發，融合資通與AI技術，能夠快速完成樣品前處理、萃取過濾、分析及報告產出，全台僅有5台，每台造價1300萬元，可檢驗200種常見農藥。

嘉義大學植物醫學系教授郭章信表示，透過人工智慧輔助判讀，質譜快檢速度快、準確率高，儲備植物醫師更提供用藥諮詢與病蟲害診斷。

「過去送驗既貴又慢，現在不但免費又快速，真的幫了我們大忙！」大樹區果樹產銷第13班班長尤峻開心表示，此次親自帶鳳梨前來檢驗，感受到服務的便利與誠意。

農業局說，目前農產品的農藥殘留檢驗方式，主要是由政府單位於田間、集貨場進行抽驗後，依據衛福部食藥署公告方法進行檢驗，需5至7天產出報告，每件費用約4千元至8千元。

昨天共1件荔枝、9件鳳梨送驗，由於是首日作業，檢驗結果今天才通知農民，此次服務持續至5月29日，日後將依作物產期巡迴至其他產區，也可提供外銷果品加強檢驗服務。

荔枝 農民 鳳梨

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