全中運奪2金…高雄桃源國中沒操場 南橫練跑與車爭道

高雄桃源國中在甫落幕的全中運奪2金2銀1銅佳績，議員高忠德反映，桃源國中腹地狹小，沒有操場，選手每天早起練跑，必須在南橫公路跟車子爭道，地面還有碎石，另校內柔道館環境簡陋，猶如工務所，盼爭取更完善訓練空間。教育局回應，學校曾遭遇土石流威脅，待近日安全評估報告出爐再規畫。

桃源國中設體育班，聘請專任運動教練，重點發展舉重、柔道及射箭。議員高忠德指出，桃源區曾出過高展宏及江念欣兩位奧運國手，帶給山上孩子很大激勵，然而桃源國中選手訓練場所簡陋，柔道館兼具汛期安置所，環境很差。

此外，校內位處斜坡、沒有操場，學生每天6點多要從勤和部落跑至桃源部落，再折返回學校上課。高忠德說，他常目睹學生在車來車往的大馬路（南橫公路）跑步，校長或教練跟在後面，邊跑邊指揮交通；更有學生擔心影響訓練，即使跑步中不小心扭傷或踩到石頭受傷也不敢講，令人心疼。

高忠德表示，學校對面有2公頃的水利署土地，希望教育局或運發局協助爭取，建置教職員停車場及滿足學生體育活動的場地。

教育局長吳立森說，學生刻苦受訓畫面讓人動容，因桃源國中在颱風時遭土石流侵襲，已委託台南市土木技師公會研究學校現址安全性，會依據報告做後續評估。