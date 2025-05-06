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6月環評 屏南快枋寮到楓港先做

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
立法院交通委員會昨考察屏東交通建設，交通部長陳世凱（左2）認為，屏南快速公路枋寮至楓港路段塞車嚴重，要求公路局優先評估施工。記者潘奕言／攝影
立法院交通委員會昨考察屏東交通建設，交通部長陳世凱（左2）認為，屏南快速公路枋寮至楓港路段塞車嚴重，要求公路局優先評估施工。記者潘奕言／攝影

屏南快速道路正辦理綜合規畫作業，預計今年6月啟動第一階段環評，地方期望盡速分段開工。交通部長陳世凱昨表示，屏南快之前只聞樓梯響，現在終於有影子了，枋寮至楓港段是嚴重塞車路段，會要求公路局優先評估施工。

屏南快路廊長度約65.55公里、建設經費1744.22億元，預計明年初提出環說書報審，後續設計與用地取得將耗時1.5至2年時間。

立委徐富癸昨邀交通委員會考察交通建設。會中指出，屏南快分三路段，A段潮州至枋寮27.69公里、B段枋寮至楓港21.43公里、C段楓港至車城16.21公里，共設竹田系統、潮州、新埤、枋寮、枋山、獅子、海口、車城8個交流道。

枋山鄉長羅金良說，屏鵝公路假日塞車是鄉親噩夢，紅燈要等待600秒到900秒，嚴重影響生活，「為等紅燈不知浪費了多少青春，等到都被太陽曬黑了」。

徐富癸要求分段審查、分段施工，易塞車B段優先動工。陳世凱回應，會要求公路局進行規畫，讓B段優先施工、提早完工，之後再進行其他路段；希望B段提早1到2年完工，解決鄉親塞車之苦。

另外屏南鐵道以台鐵內獅站為起點，向南延伸至恆春鎮，預計設置8個車站，路線仍在評估中。陳世凱表示，枋山路段腹地狹小，要擠下屏鵝公路、屏南快、屏南鐵道不容易，已要求鐵路局及公路局協調，讓3條路線都能通過；車城海口以南要走山線或是海線，經濟效益差不多，了解地方意見再規畫。

塞車 鐵道 陳世凱

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