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澎湖國際海上花火節 花火與無人機閃耀登場

中央社／ 澎湖縣5日電
2025澎湖國際海上花火節5日晚間登場，由縣長陳光復（左3）、議長陳毓仁（左2）等人在短數中正式引爆，並邀國內外民眾前來欣賞美麗花火與無人機展演。中央社
2025澎湖國際海上花火節5日晚間登場，由縣長陳光復（左3）、議長陳毓仁（左2）等人在短數中正式引爆，並邀國內外民眾前來欣賞美麗花火與無人機展演。中央社

＼澎湖國際海上花火節今晚正式登場，9000多發煙火與700架無人機順利升空，絢麗的花火與千變萬化的史努比主題無人機展演，讓在場萬餘名民眾與遊客驚呼，High到最高點。

2025澎湖國際海上花火節，今晚由澎湖縣陳光復、議長陳毓仁等人在倒數聲中正式引爆，包括美國在台協會台北辦事處長谷立言、高雄分處長張子霖與印尼駐台代表等人都參加花火開幕盛會，場面熱鬧。

海上花火節在花火施放與無人機展演前，先舉辦史努比人偶見面會與FOCASA馬戲團及歌手呂植宇等人獻唱，吸引不少民眾爭相合影，為花火盛典暖場，炒熱氣氛。

陳光復宣布，澎湖國際海上海火節從今晚起施放3個月，歡迎國內外民眾一起到世界最美海灣來欣賞美麗花火與無人機展演，同時可到處瀏覽美景與品嚐海鮮。陳毓仁更強調澎湖一年四季都好玩，希望每位遊客都會喜歡澎湖、愛上澎湖。

澎湖國際海上花火節今晚開幕場，700台無人機演繹「花生漫畫」75週年主題無人機在夜空中迅速變幻隊形和圖案，場面壯觀，長達12分鐘包括有12吋大型高型煙火在內的9000多發的100多種花色的煙火彈，璀璨奪目，點亮了澎湖夜空得，讓現場萬餘民眾驚呼連連。

澎湖縣政府旅遊處表示，澎湖國際海上花火節，今晚開幕，將持續施放至7月29日閉幕，1市5鄉總共施放29場次，包括24日七美、6月14日和21日在吉貝和望安三離島場以及7月5日白沙丁香魚季、19日茹夏之音、樂動湖西及25日西嶼西遊記等三場地方自辦特色活動，其中在29場次中，有5場次是由國際煙火團隊擔綱施放，讓民眾欣賞到國內外不同素的花火盛況。

澎湖縣 花火節 陳光復

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