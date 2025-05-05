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挺過食物中毒...卻不堪租金上漲 高雄知名燒肉店將結束營業
碳佐麻里高雄高美館旗艦店上月中旬甫爆發食安風暴，今天傳出因房租飆漲即將結束營業消息。業者證實，因店面租金從每月50萬元漲至198萬元，今年地主又有意漲至360萬元，無力負擔天價地租，決定6月22日起歇業。
碳佐麻里在高雄設高美館店及夢時代店，被譽為南部人一定要吃的燒肉店，很受歡迎，甚至被稱為燒肉界南霸天。高美館店今天傳出即將結束營業，外界起初聯想與上月發生的食物中毒事件有關，但業者出面否認。
業者說，該店在2012年承租土地開業，起初每年租金50萬元，後來土地易主，並改採1年1約制，去年起每月租金調漲至198萬元，今年又有意漲至每月360萬元，無力負擔只能選擇結束營業。
高雄房地產業界盛傳，碳佐麻里土地為京城建設董事長蔡天贊持有，他在3年前斥資約11億元購入，換算後每坪約單價175萬元，建物產權則在京城集團旗下「天剛投資」名下。京城建設對此傳言未回應。
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