快訊

台幣狂升！多家銀行App當機 金管會說話了

去不去南投再等一晚…今駐駕雲林斗六 白沙屯媽祖路線明分曉

林口驚傳工安意外！50歲焊接工人從5公尺高處墜落 送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

挺過食物中毒...卻不堪租金上漲 高雄知名燒肉店將結束營業

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄碳佐麻里高美館店已經在內部發出公開信，預計營業至6月22日。記者徐白櫻／攝影
高雄碳佐麻里高美館店已經在內部發出公開信，預計營業至6月22日。記者徐白櫻／攝影

碳佐麻里高雄高美館旗艦店上月中旬甫爆發食安風暴，今天傳出因房租飆漲即將結束營業消息。業者證實，因店面租金從每月50萬元漲至198萬元，今年地主又有意漲至360萬元，無力負擔天價地租，決定6月22日起歇業。

碳佐麻里在高雄設高美館店及夢時代店，被譽為南部人一定要吃的燒肉店，很受歡迎，甚至被稱為燒肉界南霸天。高美館店今天傳出即將結束營業，外界起初聯想與上月發生的食物中毒事件有關，但業者出面否認。

業者說，該店在2012年承租土地開業，起初每年租金50萬元，後來土地易主，並改採1年1約制，去年起每月租金調漲至198萬元，今年又有意漲至每月360萬元，無力負擔只能選擇結束營業。

高雄房地產業界盛傳，碳佐麻里土地為京城建設董事長蔡天贊持有，他在3年前斥資約11億元購入，換算後每坪約單價175萬元，建物產權則在京城集團旗下「天剛投資」名下。京城建設對此傳言未回應。

燒肉 租金 食物中毒

延伸閱讀

體長最大1.5公尺！高雄澄清湖「巨型恐龍」出沒 獵人成功移除9隻

台灣虎航7月開航高雄-仙台 限時促銷明早開賣2099起

高雄78歲翁旗津釣魚徹夜未歸 今下午尋獲已淪波臣「明顯死亡」

挺過食物中毒...卻不堪租金上漲 高雄知名燒肉店將結束營業

相關新聞

體長最大1.5公尺！高雄澄清湖「巨型恐龍」出沒 獵人成功移除9隻

高雄市澄清湖近日驚見巨型綠鬣蜥，遊客拍到比野狗還大隻的個體現身步道，引發網友熱議，直呼「簡直是恐龍」。高市農業局獲報後火...

挺過食物中毒...卻不堪租金上漲 高雄知名燒肉店將結束營業

碳佐麻里高雄高美館旗艦店上月中旬甫爆發食安風暴，今天傳出因房租飆漲即將結束營業消息。業者證實，因店面租金從每月50萬元漲...

高捷O9站聯合開發案A基地傳捷報 聯上、美力65億打造運動智慧宅

捷運橘線O9聯合開發案A基地，位於高速公路中正交流道旁，近日評選結果出爐，由聯上實業股份有限公司及美力營造股份有限公司團...

屏縣打造自行車路網 地方盼優先改善受損路面

立委徐富癸今天邀請交通委員會考察屏東交通建設，首站至單車國道南州段勘查。地方反映，部分單車國道路段路面受損嚴重，恐影響騎...

高市公車候車亭逾千座 年底預計再完成45座

高雄市交通局去年完成75座公車候車亭新建及汰換工程，目前全市候車亭總數達1050座。交通局今天表示，今年將持續向中央爭取...

高雄機場小黃空車不受罰 非排班車載客仍有限制

高雄國際機場新航廈擴建工程持續推進，民航局今宣布，機場周邊禁止計程車空車進入的標誌牌面已全數拆除，空車通過機場將不再受罰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。