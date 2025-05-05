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高捷O9站聯合開發案A基地傳捷報 聯上、美力65億打造運動智慧宅

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市捷運橘線O9聯合開發案A基地招商案評選結果出爐，由聯上實業與美力營造組成的團隊勝出。圖／高捷局提供
高雄市捷運橘線O9聯合開發案A基地招商案評選結果出爐，由聯上實業與美力營造組成的團隊勝出。圖／高捷局提供

捷運橘線O9聯合開發案A基地，位於高速公路中正交流道旁，近日評選結果出爐，由聯上實業股份有限公司及美力營造股份有限公司團隊獲選為最優申請人，將投入65億元資金，規劃運動相關商業設施、智慧節能住宅，開發完成後，高雄市政府將分回200坪公共托育、親子館及30億元挹注捷運建設，帶動捷運周邊發展。

捷運局吳嘉昌局長表示，O9聯合開發案A基地是陳市長上任來，捷運局第8個完成評選的案件，累計為高雄市創造370億元收入挹注捷運建設，今年上半年陸續推出苓雅清潔隊舊址、捷運R17站A5基地開發案，下半年將再推動O9聯合開發案BC基地、前金區後金段等開發案，讓聯合開發收益持續挹注捷運建設經費。

捷運局表示，運動讓城市更有魅力，在這樣一個日趨重視健康的當代，需在提供市民安全、舒適的居住環境中，讓運動成為更易於接觸、營造更可以提升健康、活躍生活的環境，是城市努力發展的目標。

捷運局以O9苓雅運動園區站，配合苓雅運動園區Kaohsiung Highline Park，推出O9聯合開發案，其中A基地土地面積1571坪，使用分區為捷運開發區，容積率630%，開發量體含車位約2.3萬坪，已選出最優申請人聯上實業股份有限公司及美力營造股份有限公司團隊，該基地因緊鄰全新啟用的苓雅運動園區Kaohsiung Highline Park，將搭配運動休閒活動，提供體育用品商店、咖啡酒吧，成為兼具地方特色的運動場域及城市會客室，鼓勵市民朋友搭乘捷運到此造訪。

規劃團隊以「運動i高雄」為主題，低樓層設置健身中心，並依據招商條件設置立體連通系統串聯捷運站與苓雅運動園區Kaohsiung Highline Park，讓市民可沿著立體長廊從捷運站走回家，或跑步至highline park環形跑道，另基地南側為中正少棒場、四維羽球場、籃球場，讓運動成為生活的一部分，從幼兒到長者，無論專業運動員或一般民眾，都能方便抵達運動場所，感受運動帶來的健康、朝氣與歡樂，讓高雄成為全民參與的運動城市。

因此，為擴大O9苓雅運動園區站推展運動生活的多元性及效益，除「Kaohsiung Highline Park」開闊新穎複合型運動公園，已於今年4月啟用外；捷運局今年6月將推出O9A基地旁之BC基地聯開案，屆時歡迎投資人踴躍投標。

捷運局以O9苓雅運動園區站，配合苓雅運動園區 Kaohsiung Highline Park，推出O9聯合開發案，其中A基地土地面積1571坪，使用分區為捷運開發區，容積率630%。圖／高捷局提供
捷運局以O9苓雅運動園區站，配合苓雅運動園區 Kaohsiung Highline Park，推出O9聯合開發案，其中A基地土地面積1571坪，使用分區為捷運開發區，容積率630%。圖／高捷局提供
規劃團隊以「運動i高雄」為主題，並設置親子館及托嬰設施。圖／高捷局提供
規劃團隊以「運動i高雄」為主題，並設置親子館及托嬰設施。圖／高捷局提供
規劃團隊以「運動i高雄」為主題，健身中心可藉由空橋連接運動園區及捷運。圖／高捷局提供
規劃團隊以「運動i高雄」為主題，健身中心可藉由空橋連接運動園區及捷運。圖／高捷局提供
捷運橘線O9聯合開發案串連起東高雄副都心。圖／高捷局提供
捷運橘線O9聯合開發案串連起東高雄副都心。圖／高捷局提供

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