體長最大1.5公尺！高雄澄清湖「巨型恐龍」出沒 獵人成功移除9隻

高雄市澄清湖近日驚見巨型綠鬣蜥，遊客拍到比野狗還大隻的個體現身步道，引發網友熱議，直呼「簡直是恐龍」。高市農業局獲報後火速派遣專業移除團隊展開捕捉行動，成功捕獲9隻綠鬣蜥，其中最大體長達150公分，初步研判可能就是影片中出現的「巨蜥」。

高雄市綠鬣蜥問題日益嚴重，綠鬣蜥移除專家「J爸」昨天在臉書曝光影片，畫面顯示1隻體型驚人的綠鬣蜥在澄清湖園區步道上悠閒曬太陽，甚至有女子因驚嚇退後差點滑倒。農業局隨即派案，委託J爸團隊趕赴現場展開搜尋。

J爸指出，現場以影片佐證進行比對，對富國島周邊區域展開巡捕，成功移除2隻大型與7隻中型綠鬣蜥，其中最大隻的綠鬣蜥長度約150公分，團隊將這隻綠鬣蜥帶回遊客發現處比對拍攝角度，研判極可能為影片中的同一隻。

J爸說，綠鬣蜥白天行動迅速且警覺性高，加上澄清湖遊客眾多，影響搜尋效率，故改採夜間行動以提高成功率。後續將繼續獵捕移除澄清湖的綠鬣蜥。

農業局植物防疫及生態保育科長黃群中指出，截至目前高雄市已累計移除6193隻綠鬣蜥，澄清湖雖未設有專門統計，但為通報熱區之一，後續將加強巡查密度。

農業局呼籲，綠鬣蜥為外來入侵種，繁殖力強、缺乏天敵，已對本土生態造成威脅。市府除持續與專業團隊合作外，也鼓勵持有合法證照的「民間獵人」協助捕捉行動。若民眾目擊綠鬣蜥蹤跡，請即撥打1999通報，切勿自行捕捉或驚擾，以免發生危險。