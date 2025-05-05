屏縣打造自行車路網 地方盼優先改善受損路面

立委徐富癸今天邀請交通委員會考察屏東交通建設，首站至單車國道南州段勘查。地方反映，部分單車國道路段路面受損嚴重，恐影響騎士安全，交通部允諾補助4000萬元預算，將優先改善受損路段，提升整體使用品質，帶動綠色運具與觀光發展。

屏東縣政府目前規畫全縣自行車路線網，共10條主線、14條支線，以顏色為識別，分為長程經典路線、平原環遊、山林挑戰路線，內容則有城際交通、河濱旅行、漁人文化、工業遺產、族群文化等，希望讓遊客騎乘自行車漫遊，體驗不一樣的屏東。

針對交通部公路局「環島自行車道升級暨多元路線綜合推動計畫第二期」，屏東縣政府共提出6條路線希望能優先進行，包括菸糖延伸線（棕線）、海岸藍帶林邊佳冬線（黃線）、萬年溪線（紅支1）、潮州段延伸（橙線）、泰武線（綠支2）等建置，及單車國道（紅線）優化工程。

縣府工務處表示，其中兩條包括棕線菸糖延伸線，及紅線單車國道優化工程，縣府規畫盡快進行。棕線由縣民公園至吾拉魯茲，包括開闢道路850公尺，增設導覽牌及指標牌等工程；紅線由國三九如至大鵬灣段，包括改善道路舖面7.5公里、增設導覽牌及指標牌、改善自行車休憩站3處，新設路燈約2.5公里等工程。