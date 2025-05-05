挺過食物中毒...卻不堪租金上漲 高雄知名燒肉店將結束營業

燒肉店「碳佐麻里」高雄高美店今天發聲明指出，不堪租金上漲，將於6月22日結束營業。此前該店疑似食物中毒案，衛生局表示，廚工及食材、環境均未檢出致病菌，已複查改善合格。

碳佐麻里高雄高美店今天發布聲明指出，該店2012年起設立，但去年起，開始承受土地租金從新台幣50萬元調漲到196萬元的壓力。由於新的租約條件為1年1約，自今年起，土地租金又將從196萬元調漲到360萬元。

聲明指出，「這對我們來說，是天價的租金，也是我們無法承受的壓力，所以我們不得不做出這個艱難的決定，結束營業」。今年6月22日將是高雄高美店最後營業日，而高雄時代店則將持續服務消費者。

聲明表示，未來碳佐麻里精品燒肉將更專注在現有店鋪的營運，將由高雄時代店、台南新興店、台南中華店3店，延續對品質的堅持與熱情。

此前碳佐麻里高雄高美店疑發生食物中毒事件，一度有39人就醫。高雄市衛生局抽驗食材及環境檢體11件、廚工及患者人體檢體16件。

衛生局今天向中央社記者表示，檢驗結果出爐，除病患人體檢出諾羅病毒，廚工及食材、環境均未檢出食物中毒相關致病菌。第一時間考量風險控管，要求停業落實清消，之後業者已完成人員教育訓練，4月22日經複查改善合格。