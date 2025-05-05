高市公車候車亭逾千座 年底預計再完成45座

高雄市交通局去年完成75座公車候車亭新建及汰換工程，目前全市候車亭總數達1050座。交通局今天表示，今年將持續向中央爭取預算補助，預計年底前再完成45座候車亭。

交通局去年爭取中央經費補助合計新台幣3000萬元，完成75座候車亭新建及汰換工程，目前全市候車亭總數達1050座。

交通局今天透過新聞稿表示，今年將持續向中央爭取預算補助，預計年底前再完成45座候車亭的設置作業，為市民提供更舒適、安全的候車空間，同時增設公車動態LED跑馬燈，讓民眾掌握乘車資訊更便利。

交通局指出，今年初已完成輕軌及台鐵沿線重要轉乘節點新設或擴大建置原有候車亭，包括台鐵新左營站、科工館站及捷運凱旋站、三多商圈站、凹子底站等轉運熱點。

交通局表示，今年也完成旗津二路、旗津三路沿線旗津國中站、海岸公園站、鳳天宮站等公車站點新建及汰換8處老舊候車亭，方便遊客透過公車前往旗津旅遊，也提升旗津民眾日常搭乘公車便利性。