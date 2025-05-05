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高雄機場小黃空車不受罰 非排班車載客仍有限制

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
民航局今宣布，小港機場周邊禁止計程車空車進入的標誌牌面已全數拆除，計程車空車通過機場將不再受罰。圖／小港機場提供
民航局今宣布，小港機場周邊禁止計程車空車進入的標誌牌面已全數拆除，計程車空車通過機場將不再受罰。圖／小港機場提供

高雄國際機場新航廈擴建工程持續推進，民航局今宣布，機場周邊禁止計程車空車進入的標誌牌面已全數拆除，空車通過機場將不再受罰。不過，非排班計程車仍不得任意進入機場載客，相關規定引發業者關注，民航局強調，後續將與地方協商可行方案。

民航局主任秘書楊國峯今天南下高雄視察，確認機場外圍「空車禁止進入」標誌已全面拆除。他表示，國內有排班計程車服務的機場，目前禁止非排班計程車載客，各機場過去因此直接禁止空計程車進入，但此舉可能導致通過的車輛也會受罰，因此，各地均陸續拆除此類標誌。

「這類牌面拆除後，計程車空車通過航站，將不至於受罰」楊國峯指出，拆除標誌後，有助於釐清執法標準，避免誤罰計程車司機。不過，他也強調，目前機場載客仍以排班計程車為主，一般計程車與多元計程車是否可入內載客，民航局將與地方政府與業者研議因應辦法，短期內仍依現行規定辦理。

一名非排班的計程車司機駕駛說，對於非排班計程車進入機場載客的規範，限制過嚴，形同排擠司機的營運權益。

但在機場排班的運匠說，擔憂開放後將造成搶客亂象。雙方立場不一，如何兼顧營運公平與交通秩序，有待各界進一步協商。

高雄航空站表示，配合新航廈東側立體停車場後天即將動工，目前已調整計程車臨時排班區與機車臨停區位置，並加派保全人力於站前引導交通，確保通行順暢與施工安全。同時也會透過廣播與各計程車行加強宣導，提醒駕駛遵循規定。

民航局指出，新航廈工程為南台灣航空門戶建設的重要項目，盼在推動建設的同時，也能顧及交通順暢與在地民眾權益。

民航局主任秘書楊國峯（左一）今天南下高雄視察，確認機場外圍「空車禁止進入」標誌已全面拆除。圖／小港機場提供
民航局主任秘書楊國峯（左一）今天南下高雄視察，確認機場外圍「空車禁止進入」標誌已全面拆除。圖／小港機場提供

機場 民航局 計程車司機

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