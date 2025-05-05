屏南快速公路「有影了」 陳世凱：B段枋寮至楓港先施工

立委徐富癸今日邀請交通委員會考察屏東交通建設，針對屏南快速公路及屏南觀光鐵道進行簡報，交通部長陳世凱也到場 ，他表示，屏南快之前只聞樓梯響，現在終於有影子了，其中B段枋寮至楓港塞車嚴重路段，會要求公路局優先評估施工。

屏南快速道路去年4月行政院核定可行性研究，路廊長度約65.55公里，建設經費約1744.22億元，目前正在辦理綜合規畫作業，預計6月啟動第一階段環評。

根據計畫，屏南快共分為A、B、C路段，A段潮州至枋寮27.69公里、B段枋寮至楓港21.43公里、C段楓港至車城16.21公里。全線橋梁41公里、路堤16公里、隧道9公里，共設置竹田系統、潮州、新埤、枋寮、枋山、獅子、海口、車城8個交流道。

其中B段水底寮至加祿、枋山至楓港為假日塞車嚴重路段。枋山鄉長羅金良說，每到假日屏鵝公路塞車問題就成了枋山鄉親惡夢，等個紅燈要600到900秒時間，嚴重影響鄉親日常生活。他開玩笑說，他從年輕時為了等紅燈不知浪費了多少青春，常等到都被太陽曬黑了。

對此徐富癸要求交通部進行分段審查、分段施工，其中易塞車的B段要優先動工。陳世凱回應，會要求公路局進行規畫讓B段優先施工、提早完工，之後再進行其他路段。希望B段能提早1到2年完工，解決鄉親塞車之苦。

另外屏南觀光鐵道去年11月提出可行性研究期中報告，今年3月召開審查會議同意修正後通過，預計5月底提出期末報告，審查後提報行院審議。屏南鐵道以台鐵內獅站為起點，向南延伸至恆春鎮，預計設置8個車站，分為山線及海線兩方案，要走哪條路線仍在評估並徵詢地方意見中。