高雄仁武區義大二路開放通車 增通行便利性
高雄市仁武區義大二路是通往大社、大樹區的要徑，也是義守大學校區主要聯外道路之一，市府工務局新工處今天表示，歷經2年施工，義大二路改善工程於今年5月完工。
義大二路曾於民國100年颱風帶來豪雨時，導致部份路面下陷，當時先以預力地錨對拉支撐擋土牆工法，加速搶通。但因地錨非長期性措施，110年8月又發現義大二路路面產生縱向裂縫及車轍。
因此，工務局籌措經費規劃改善道路基底層，路型及排水系統優化。改善工程寬約22公尺、長約320公尺，於112年8月啟動，由於義大二路交通量大，地下管線複雜，工程採多階段半半施工，避免影響交通。
工務局新建工程處今天透過新聞稿表示，歷經2年施工，義大二路改善工程於今年5月完工，開放通行後，提高周邊觀光商圈及學區通行便利性，並健全防（救）災道路網絡，增加救援機動與時效性。
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