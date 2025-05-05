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受氣候影響 檸檬延遲性災害 農民嘆：損失慘重只剩3成

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
今年檸檬受到氣候影響，結果率低，大小顆不一。記者劉星君／攝影
今年檸檬受到氣候影響，結果率低，大小顆不一。記者劉星君／攝影

屏東縣是檸檬重要產地，但受去年三颱影響，加上今年冬天特別長、溫差大，檸檬出現延遲性災害，立委徐富癸今邀相關單位到竹田鄉會勘檸檬農民檸檬災損，檸檬農友嘆，損失慘重，恐只剩三成的產量。

立委徐富癸今邀集農糧署、高雄區農改場、屏縣府農業處長鄭永裕、竹田鄉長、竹田鄉農會總幹事張志誠等人與檸檬農民到場，實地了解檸檬受損情況，徐富癸說，也請農民盡速向公所通報災損，以利後續啟動補助作業。

徐富癸說，氣候變遷對農業生產衝擊日益明顯，今年檸檬產區災損範圍廣、程度深，部分農民反映病害迅速蔓延、產量驟減，若未及時處理，恐導致整年收成都化為泡影，對農民生計衝擊甚鉅。

「農民不是氣候變遷的代罪羔羊，我們要用制度與科技，幫助第一線農民站得穩、撐得久。」，徐富癸呼籲農業部盡快啟動勘災與補助機制，並針對檸檬等高風險作物，建立早期預警與專業診斷支援系統，以提升整體因應能力。

竹田鄉許姓檸檬農民說，這次果樹損害難以控制，產量銳減，甚至面臨全年血本無歸風險，損失慘重，產量恐只剩三成，種檸檬這麼久以來第一次遇到這樣情況。

以往此時檸檬樹上通常都結實纍纍，但今年的結果率很低，檸檬大小顆都有，許姓農民嘆，只能看有多少採多少了。農民也提到，目前復耕困難與資材短缺，希望政府能加速投入田間復育協助，強化農業技術單位能量，提升災前防治與災後重建的即時應變能力。

屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文說，檸檬價格今天產地價格來到一斤85元，以往此時在解決檸檬生產過剩，今年遇到檸檬產量少，初估恐減產5成。

農糧署代表指出，將持續與縣政府、公所密切協調後續補助政策，並在完成農民通報後啟動四方會勘作業，務求讓屏東農民能夠穩定生產、有保障地耕作。

立委徐富癸（右三）今邀集相關單位到屏東縣竹田鄉會勘檸檬受到遲發性災損情況。記者劉星君／攝影
立委徐富癸（右三）今邀集相關單位到屏東縣竹田鄉會勘檸檬受到遲發性災損情況。記者劉星君／攝影
今年檸檬受到氣候影響，結果率低，大小顆不一。記者劉星君／攝影
今年檸檬受到氣候影響，結果率低，大小顆不一。記者劉星君／攝影

屏東縣 徐富癸 災損 農民

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