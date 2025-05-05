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屏東檸檬估減產7成農民恐慘賠 立委現勘籲救助

中央社／ 屏東縣5日電

屏東農民指出，檸檬受到氣候及颱風影響，枝條受損著果率低，估減產7成以上，大嘆「有多少賣多少」。民進黨立委徐富癸今天前往現勘，要求盡快啟動農損機制。

徐富癸表示，屏東縣是檸檬重要產地，種植面積約1600公頃。近期接獲農民反映竹田鄉檸檬受到氣候因素影響，導致嚴重農損，今天邀集農糧署、農改場、屏東縣政府及農會等單位進行現勘，並研擬協助措施。

許姓農民指出，種植面積約7分大，去年開花時期接連受到3個颱風影響，果樹枝條受損，今年花開的不漂亮、著果率也低，產量預估會減產7成以上。

許姓農民說，往年春果時期每分地可收成4000斤重的檸檬，今年收成不到1000斤重，且春果時期也是檸檬價錢最好時候，著果率過低，今年也不用指望能賺錢了。

張姓果農指出，種植面積約1甲2分，每分地成本約新台幣7萬元至8萬元，保守估計損失超過50萬元，只能「有多少賣多少」，就盼能盡快進入天然災後救助流程。

徐富癸表示，去年受到颱風影響造成延遲性災害，包含玉荷包、酪梨、芒果、檸檬等都有出現農損，農民叫苦連天，今天現勘實際了解農民需求，農民要盡快將農損回報給鄉公所，也要求相關單位盡快啟動農損機制，以減少農民損失。

屏東縣政府農業處長鄭永裕指出，4月中陸續有接獲高樹鄉、九如鄉反映檸檬農損問題，呼籲鄉公所盡快提報農損狀況。

屏東縣政府 農民 颱風

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