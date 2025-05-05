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屏東3D旅遊嘉年華開賣1天完售 下半年還有3天2夜輕旅行

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
潛水體驗，見證最美的恆春海底。圖／台灣潛水提供
潛水體驗，見證最美的恆春海底。圖／台灣潛水提供

一年一度屏東3D旅遊嘉年華，5月1日首波報名限量體驗，60席超輕航機同乘名額與恆春首發團3天2夜遊程，一天就完售。來不及報名的遊客沒關係，屏縣府今年9到10月將再推4梯次3天2夜Real Pingtung輕旅行，同樣主打「上山、下海、飛上天」的屏東限定玩法，6月6日開放報名，請旅遊玩家設好鬧鐘、準時開搶。

屏東縣府交旅處表示，3D旅遊嘉年華今年將在6月6日到8日在恆春機場登場，以「屏東超遊感Real Pingtung」為主題，打造立體旅遊體驗。現場除超輕航機飛行體驗，還有無人機足球免費試玩區，大小朋友親自體驗結合科技與競技空中運動。今年更特別的是，國軍首度在活動中打造軍機靜態展示區，有「超級眼鏡蛇攻擊直升機」等帥氣軍武將近距離展出，3天限定、免費參觀，軍事迷們絕對不能錯過這場視覺盛宴。

交通旅遊處強調，此次秒殺的「恆春首發團限定遊程」從恆春機場搭乘超輕航機，俯瞰半島絕美天際線，接著深入萬巒森林小徑騎行探險，品味道地豬腳與在地人文風情，再潛入後壁湖珊瑚秘境，與熱帶魚共舞，最後乘遊艇悠遊大鵬灣潟湖並探訪屏東人氣博物館。一次涵蓋陸、海、空三大感官體驗，是五感全開夢幻旅程，更是年度旅遊圈最搶手的頂級行程之一。

如果這波沒搶到也別遺憾，9至10月將再推4梯次3天2夜Real Pingtung輕旅行，同樣主打「上山、下海、飛上天」的屏東限定玩法，將於6月6日開放報名，請旅遊玩家設好鬧鐘、準時開搶。

更多活動詳情與報名資訊，請鎖定「屏東GO好玩-屏東縣政府交通旅遊處」、「屏東超遊感」粉絲專頁，或至活動網站（https://pt3dreal.rezio.shop/zh-TW）及下載「屏東GO好玩」APP，一鍵掌握活動進度與旅遊情報。

搭乘超輕航機從恆春機場起飛，鳥瞰恆春半島前所未有的屏東天際線。圖／屏東縣政府交旅處提供
搭乘超輕航機從恆春機場起飛，鳥瞰恆春半島前所未有的屏東天際線。圖／屏東縣政府交旅處提供
騎行萬巒森林小徑，專業導覽漫遊自然與人文交織的萬巒諸角。圖／屏東縣政府交旅處提供
騎行萬巒森林小徑，專業導覽漫遊自然與人文交織的萬巒諸角。圖／屏東縣政府交旅處提供

屏東縣政府 恆春 輕航機

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