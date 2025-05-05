高雄「質譜宅急便」上路 首輛農藥快檢車深入產地免費服務

高雄市政府與農業部農糧署、國立嘉義大學聯手推出全台首創「質譜宅急便」免費農藥快檢巡迴服務，今天正式啟動，首站選在鳳梨與荔枝正值產季的大樹區姑山集貨場。此創新措施不僅提供農民即時、精準且免費的農藥殘留檢驗，也為高雄農產食安管理立下重要里程碑。

農業局長姚志旺表示，「質譜宅急便」是高雄農業創新服務的實踐，更是農民邁向自主管理的關鍵工具，原本農民委託廠商檢驗農藥殘留，1件樣品花費約4000元，現在由農藥質譜快檢車與植物醫師專業團隊深入產地，提供免費服務，不僅加速檢驗流程、降低送驗成本，更鼓勵農民主動參與品質把關。

農藥質譜快檢車由農業部農業藥物試驗所開發，融合資通與AI技術，能快速完成樣品前處理、萃取過濾、分析及報告產出，現場並設有植物醫師提供用藥諮詢與病蟲害診斷，從源頭降低風險。

農糧署南區分署高雄辦事處主任陳士成指出，全台僅有5台農藥質譜快檢車，每台造價高達1300萬元，高雄是全國首個將其導入農產地巡迴服務的縣市。

嘉義大學植物醫學系教授郭章信說，透過人工智慧輔助判讀，質譜快檢不但速度快、準確率高，現場的儲備植物醫師也將提供用藥諮詢與病蟲害診斷，協助農民降低生產成本與風險，也從源頭為食安把關。

「過去送驗既貴又慢，現在不但免費又快速，真的幫我們大忙！」大樹區果樹產銷第13班班長尤峻開心表示，此次親自帶鳳梨前來檢驗，感受到服務的便利與誠意。大樹農會總幹事歐幸娟也感謝市府選擇大樹作為首發地點，讓農友受益良多。

農業局說，此次服務將持續至5月29日，首發駐點大樹區可就近服務農民，提供農產品上市前農藥殘留檢驗，同時為消費者把關。日後將依作物產期巡迴至其他產區，也可提供外銷果品加強檢驗服務，讓農民可以精準掌握農藥使用狀況，即時調整生產管理策略。