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高雄蓮池潭「天空之城」將改造 樹根奇景倒數計時中

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄蓮池潭春秋閣北側「天空之城樹」即將因工程施工改變樣貌，以後再也看不到獨特的根部景觀。圖／高市觀光局提供
高雄蓮池潭春秋閣北側「天空之城樹」即將因工程施工改變樣貌，以後再也看不到獨特的根部景觀。圖／高市觀光局提供

高雄蓮池潭一株老榕樹根系綿密盤據護岸，猶如日本動漫「天空之城」場景爆紅，吸引許多遊客探訪拍照。高市觀光局近期將展開木棧道拓建工程，未來盤根錯節的根部會被新擴充護岸所遮掩，但遊客可在大樹下乘涼、賞景，民眾要把握最後觀賞機會。

高市觀光局去年起展開蓮池潭風景區環境營造工程，預計今年暑假完工。龍虎塔修復塔體結構、重現經典外觀，上月重新開放。觀光局也彙整人文生態歷史、美食美景與遊程，設置多國語言故事導覽牆，強化國際觀光服務；廟方也加入夜間燈光秀設計點亮夜間潭畔，為蓮池潭夜遊注入新亮點。

本月起改造工程將進入木棧道拓寬整建工程，因涉及「天空之城樹」，觀光局邀請屏東科技大學森林系教授、里長、啟明堂廟宇代表和議員現勘。最後考量民眾通行與春秋閣結構安全，將以保護樹木根系的工法進行施工。

觀光工程科解釋，老榕樹根系緊貼著護岸成長，將採用「填土培厚」工法增加陸域範圍，未來泥土覆蓋後，外觀看不到榕樹樹根，會在專家指導下設擋板，讓樹根有自由呼吸空間，讓老樹與環境共存。

觀光局長高閔琳說，解決蓮池潭人行步道障礙物與斷點進入最後一哩路，預計5月12日針對木棧道進行拓寬整建；盤根錯節的榕樹樹根的特殊場景將成期間限定與最後倒數，希望民眾把握最後一周，留下獨特的蓮潭印象。

此外，意象廣場的舊蓮池潭旅客服務中心完成招商，今年暑假正式營運，未來將引進文創品牌與輕食飲品業者，並設置「高雄熊」商品專區，吸引親子與年輕族群，提升觀光趣味與商業活力。

高雄蓮池潭春秋閣北側「天空之城樹」面臨改造，以後榕樹下將有休憩空間，圖為步道完工模擬圖。圖／高市觀光局提供
高雄蓮池潭春秋閣北側「天空之城樹」面臨改造，以後榕樹下將有休憩空間，圖為步道完工模擬圖。圖／高市觀光局提供

觀光局 護岸 護樹 高雄市

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