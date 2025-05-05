松鼠觸電亡 高雄鼓山電桿冒火花致部分區域停電

高雄鼓山區鼓山三路1根電杆昨天清晨5時許突然冒出火花，目擊者說聽到「好大一聲爆炸」，警方獲報到場在電杆底下發現1隻松鼠屍體。台電說，松鼠爬上電杆誤觸電線，導致引下線燒損冒出火花，造成24戶停電，為了搶修又進行工作停電320戶，幸好在昨天7時許已全數送電。

警方說，消防隊及警方獲報趕抵現場，在電桿底下的地面發現1隻剛死亡的松鼠。初步研判為松鼠誤觸電線導致電桿冒出火花，所幸現場無人受傷，也未造成財物損失與火警，但事故仍導致周邊部分區域停電。

台電高雄區處今天上午說，昨天清晨5時13分在鼓山區永德街至葆禎路的鼓山三路一帶，因遭松鼠碰觸，導致引下線燒損，造成24戶停電。