即時短評／金門五一觀光熱陸客暴增 壓力測試管理韌性

大陸五一黃金周假期開跑，金門迎來疫情以來首波陸客高峰，水頭碼頭通關人潮爆滿、市區商圈人聲鼎沸，從碼頭到小吃街無不出現排隊潮，為地方帶來久違的熱鬧景象。這股熱潮凸顯金門觀光產業的韌性與潛力，但同時也揭露接待量能、管理配套與未來發展等層面的挑戰。

每一次壓力測試都是考驗，五一榮景，希望不只是短期觀光佳話，更是產業轉型機會。產業真正的韌性，來自於從新局中看清問題、靈活調整，也推動創新與服務優化，才能讓觀光永續邁進。

從碼頭到小吃街處處可見排隊潮，金門身為兩岸交流「第一站」，具地利之便，也展現觀光潛能。

金門縣觀光處統計，2025年4月底前，小三通出入境旅客人次破55萬，較去年同期成長近5成；5月1日單日出入境更達5215人次，入境陸客高達2465人。自2024年9月底大陸開放福建居民赴金簽注後，陸客數攀升，累計已突破10萬人次，其中自由行旅客占比達95.6%，顯示疫後旅遊型態從團體轉向個人。

這波黃金周人潮為金門觀光業注入強心針，特產店、藥妝店、手搖飲等業績成長超過3成，民宿、電動機車出租與導覽業也受惠，甚至傳出電動機車全都租出去，遊客無車可租。

熱潮背後，亂象與壓力隨之而來。有在地居民指，陸客常見違規騎車、不戴安全帽、雙載上路，甚至直接坐在馬路中央拍照打卡，猶如馬路上的「不定時炸彈」，造成交通安全隱憂。水頭碼頭國境大廳也面臨爆量人潮壓力，第一線人員忙到無暇休息，反映出基層人力與設施未跟上觀光復甦腳步。

更深層問題在於，陸客多為自由行，旅遊動線與消費模式分散，消費力集中在市區、人氣景點，對偏鄉帶動有限，恐加劇發展不均。如何導入智慧旅遊、完善交通，並串聯數位導覽系統，是引導旅客深入探索戰地文化、自然生態與聚落生活的關鍵。

此外，兩岸關係不確定性是金門發展觀光一大變數。小三通雖逐步恢復，但兩岸對話停滯，政策、簽證、航班安排等受局勢牽動，開拓多元客源與彈性應變機制勢在必行。

縣長陳福海指出，金門不僅是兩岸交流的橋梁，更應善用地理與文化優勢，發展成為和平互動的示範區與宜居生活島嶼。他強調，「觀光不只是人潮，更能牽動整體民生發展。我們要讓旅客願意來、停得久、消費多。」