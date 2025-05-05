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高市警至飲酒場所宣導酒駕 基層問：這是警察該做的？

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
為防制酒駕，高市警局今年1月至4月派員至505處飲酒場所宣導；圖為警方向吃飯消費者宣導勿酒後開車的畫面。記者石秀華／翻攝
為防制酒駕，高市警局今年1月至4月派員至505處飲酒場所宣導；圖為警方向吃飯消費者宣導勿酒後開車的畫面。記者石秀華／翻攝

為防制酒駕，高市警局今年1月至4月派員至505處飲酒場所宣導，盼業者盡社會責任、提供代叫計程車及代駕服務，並提醒客人勿酒後駕車，但有基層員警拋問「這是警察該有的工作？抓酒駕才是」交大強調，宣導及執法雙管齊下，近3年酒駕死亡從25人降至9人，下降64%。

對於市警局宣導防制酒駕的做法，有基層員警認為，「到喝酒場所宣導不酒駕，非警察主業，抓酒駕才是」；員警指出，以前常見交通要道、橋樑口的流刺網抓酒駕，但現在少多了；以往封橋的封閉式路檢，若抓到酒駕者，多數有警惕效果，也更容易讓冥頑不靈、沉迷喝酒還開車者暴露，是避免悲劇發生的最好教育。

交通大隊指出，警政署律定每月由署辦酒駕專案執法，各縣市警察局可因地制宜，此外，市警局各分局每月選在周五、六、日執行3到4次的防制酒駕專案，以往著名的中博高架橋封橋式路檢，因橋已拆掉，由各分局視轄區酒駕發生可能的場所及路段各自規畫封閉式、威嚇性勤務攔檢。

另也採機動巡邏方式，請員警在路上看到開車或騎車駕駛人有蛇行、搖晃或交通違規者予以攔查。

交大指出，以5月2日局辦防酒駕勤務，一個晚上就取締30件酒駕，其中鳳山警分局6件、湖內警分局4件，左營警分局有3件。

經統計，高市近3年酒駕交通事故案件，自2022年受傷751人，逐年下降至2024年650人，減少101人，下降幅度達13.4%；死亡人數從25人，逐年下降至9人，減少16人，下降幅度達64%，下降幅度超過5成。

交大強調，宣導酒後勿開車及取締酒駕執法會雙管齊下，警方也會持續針對飲酒熱點及事故多發路段，加強交通精準執法，除常態性路檢外，也會編排機動巡邏警組於周圍梭巡、交叉圍堵攔查取締酒駕車輛，以防制酒駕事故。

為防制酒駕，高市警局今年1月至4月派員至505處飲酒場所宣導；圖為警方向吃飯消費者宣導勿酒後開車的畫面。記者石秀華／翻攝
為防制酒駕，高市警局今年1月至4月派員至505處飲酒場所宣導；圖為警方向吃飯消費者宣導勿酒後開車的畫面。記者石秀華／翻攝
為防制酒駕，高市警局今年1月至4月派員至505處飲酒場所宣導；圖為警方向酒客宣導勿酒後開車的畫面。記者石秀華／翻攝
為防制酒駕，高市警局今年1月至4月派員至505處飲酒場所宣導；圖為警方向酒客宣導勿酒後開車的畫面。記者石秀華／翻攝

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

交通事故 警察 酒駕

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