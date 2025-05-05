高雄車站機車停車場 挨批管理不當

台鐵高雄車站南側地下機車停車場出現違停亂象，機車占用身障車格，消防設施前也被阻擋，網友說，「政府不處理，管理單位裝看不見」。市議員張博洋說，高雄車站是交通樞紐，「設施不只要蓋得出來，更要管得下去。」

台鐵公司表示，高雄車站地下停車場由鐵道局施工，完工後由台鐵標租營運，南側機車位啟用253席。東西側880席原訂4月完工仍在施工中，台鐵將邀市府會勘，研擬短期調整部分汽車位為機車位，要求業者加強巡查與總量管制，改善占用身障車位與阻擋滅火器等違規。

高市交通局表示，已要求台鐵公司及停車場經營業者加強現場管理，通報舉發身障車格違停，交通局會派員稽查，若未改善，將依停車場法開罰。

有網友說，「入口顯示66格可停，進去卻爆滿，是系統還是管理問題？」但也有網友認為，現場「停得還算整齊」，但整體設計不良與資訊落差是主因。

張博洋表示，該停車場共規畫1133格，實際開放僅253格，尚有東、西兩側區域預計下半年啟用。車格供不應求情況，管理單位卻未總量管制，過多車輛湧入，導致亂停亂放，更應加強管理。

張博洋說，今年2月曾與立委李昆澤、議員鄭孟洳會勘，停車場指標不明、動線混亂未獲改善。4月開始，民眾發現那裡可以停車後，就亂象叢生。他質疑「為何管理單位總是對自家設施狀況反應慢半拍？」