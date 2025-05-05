高雄封閉天橋、地下道 地方盼拆

高雄市學校附近人行天橋、地下道使用率偏低，陸續封閉不用，未拆的地下道成為行人通行路障，也有廢棄天橋存在崩塌隱憂、須鄰近學校每學期編預算維護，居民及民代要求檢討拆除。市府養工處回應，陸續盤點，達使用年限或牴觸重大建設優先辦理。

高雄市有37座人行天橋、9座人行地下道，多數在學校附近，管理單位不一。仁武區竹後國小天橋多處接合面出現裂縫，晚間常有人聚集喝酒，產生治安疑慮及髒亂；議員江瑞鴻說，以前仁武區後安里學區劃入竹後國小，後來變自由學區，天橋需求降低，且大車出入頻繁，天橋反成車輛通行隱憂。

三民區科工館周邊人行天橋連接民族國小與正興國中，天棚去年颱風受損，遭塗鴉髒亂影響市容，居民喊拆，至今卻未釐清管理單位。

國道10號興建前，台22線旗楠公路車流量大有「死亡公路」之稱，燕巢區深水國小附近興建天橋保障學童安全，出入口設在校園內，現在沒行人，天橋封閉多年，橋體老舊、鐵欄杆鏽蝕，安全堪憂；議員黃秋媖說，深水國小每學期學校編列8萬元維修天橋，不符經濟效益，另，橫山國小地下道也陳情希望拆除，市府要向中央爭取經費，把學校附近不用的天橋及地下道全拆掉。

高市教育局長吳立森說，深水國小天橋恢復使用機率不高，往拆除方向討論，但天橋設置由來已久，要先釐清權管單位，將跟工務局養工處分工。

養工處指出，天橋使用年限40年，欠缺無障礙設施及行人多半走斑馬線，不少地方希望拆除，原則上須達報廢年限或牴觸重要建設，並以地方有共識為前提。

此外，三民國小、中山國小等校地下道封閉不用，外界批，地下道封起來養蚊子，變成大型路障，走路繞道不友善行人。養工處說，兩處地下道皆研擬拆除中。

由於舊式天橋無法符合需求，新建天橋會增設無障礙電梯。以高捷岡山站為例，原本岡山火車前後站無法串連，搭乘捷運站不便，高市捷運局與台鐵規畫興建無障礙跨站天橋，便利前後站民眾轉乘捷運。