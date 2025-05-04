屏東屏日曬書祭走讀東港 深入印尼船員日常

獨立書店「繫。本屋」統籌主辦屏日曬書祭，在屏東舉辦書市、走讀等活動；今年開發新文化走讀路線，帶領外界從東港港口、清真寺，到漁工聚會空間，深入印尼船員日常。

文化部獎勵辦理的屏日曬書祭，以「邊界、界限與無限」為主題，串聯屏東各獨立書店舉辦書市與走讀活動。「繫。本屋」今年與刊物「開外掛」合作，以書本作布線規劃，開發新文化走讀路線「外籍船員的日常」。

今天首場登場，由長期關注移工議題的導讀人吳庭寬，帶領20名參與者從港口出發，走過清真寺與沿路印尼商店等漁工生活空間。

導讀起始點為舊櫻花蝦拍賣場，吳庭寬告訴中央社記者，因為離船最近，漁工容易參與，是東港漁工辦大型集會場所，包含開齋節、宰牲節、印尼獨立紀念日等，甚至每5年印尼總統大選，印尼政黨還會在此地舉行造勢活動。

吳庭寬說，東港印尼社群至少2000人，港區服務漁工店家接近20家，有很多據點是同鄉會或漁工聚會所，有些以印尼人為主客群的店還是台灣本地人開設；途中也介紹清真寺與漁工組織發展歷史、漁工參與在地民俗活動震隆宮鼓陣，以及印尼海員同鄉聯誼會－屏東縣漁工職業工會（FOSPI-PMFU）漁船裝設Wi-Fi倡議。

沿線巧妙安排人物出場，其中一站便是等在仲介公司前、暱稱「阿公」的印尼漁工。「阿公」今年51歲，在1999年來到台灣。吳庭寬說，「阿公」從漁工一路做到考取證照擔任輪機長，他的仲介很早就去印尼西爪哇北海岸一個村落設點招募船員，如果在他故鄉看到很多人戴台灣宮廟帽子，也不要感到驚訝。

聽到「阿公」會講台語，讓參與走讀者備感親切，其中77歲洪姓屏東居民興味十足，湊近地圖看「阿公」家鄉，還親切詢問，「有沒有人說你很帥？」引發現場一陣歡笑。洪姓居民說，會參加走讀主要是因為好奇，經常看到外籍移工，卻較少讀到相關資訊，因此想了解他們文化與宗教。

另一名參加走讀的東港在地人陳郁棻說，從小居住環境旁就是漁港，小時候家人會提醒，不要走漁工常出入的路，但總覺得人有好有壞，因此想多了解他們。參加活動後改變了家人植下的觀點，「說不定現在是個開端」，以後路過清真寺也可以跟漁工打招呼。

活動結束在印尼海員同鄉聯誼會據點，眾人一起享用漁工準備的印尼點心與魚湯，會長穆札卡（AchmadMudzakir）向大家說明漁工現況。

他表示，台灣遠洋漁船外籍船員目前以印尼人為主，許多漁工在航行數月甚至長達2年返港後，分享在海上無法與家人聯繫經驗。常見的有遭欠薪無法即時查證；在海上生病、受傷，無法聯絡外界導致喪命；也有人重拾聯繫管道才發現配偶另結新歡。

穆札卡認為，提供通訊設備是人道需求，他們參考日本、韓國等國作法，發現多數已普遍設置Wi-Fi，台灣近年在民間團體倡議下，目前已有約4成漁船配備Wi-Fi，然而大多數船上仍缺乏明確制度，導致設備經常由船長管控，部分漁工難以獲得密碼，形同無法使用，因此需要督促台灣政府，希望多關照遠洋漁船漁工。