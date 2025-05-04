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澎湖武轎踩街熱鬧登場 為海上花火節暖身

中央社／ 澎湖縣4日電

澎湖國際海上花火節明晚將盛大開幕，澎湖縣武轎總會主辦「花火炫武遊西瀛武轎踩街」活動今晚打頭陣，馬公市區萬頭鑽動，也為花火節的到來暖身。

澎湖縣武轎總會「花火炫武遊西瀛武轎踩街」活動，今晚由澎湖縣長陳光復等人共同點燃起馬炮後登場，來自全縣17個宮廟的武轎，沿街遶境，結合噴射火焰、流行音樂與七彩燈光，打造出震撼人心的電子武轎，馬公市湧現人潮，非常熱鬧。

陳光復表示，宗教信仰是凝聚地方的向心力，正因大家心中懷有對這片土地深厚的認同而齊聚一堂，為這座島嶼祈福，感謝武轎總會自105年開始，每年在花火節前後舉辦武轎踩街活動，集結各村里廟宇的信仰力量，將平安與祝福傳遞給更多人，也為傳統民俗文化的傳承與保存，注入深遠意義。

澎湖「花火炫武遊西瀛武轎踩街」活動，全縣有17座宮廟參與踩街遶境外，現場還邀請鼓隊、鑼鼓隊與戰鼓隊輪番上陣表演，為明晚登場的2025澎湖國際海上花火節揭幕，帶動首波的人潮。

澎湖縣 花火節 馬公

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