母親節將至 3千人齊聚高雄旗山點燈祈福

母親節即將到來，佛光山旗山禪淨中心舉辦「浴佛暨音樂會系列活動」提早慶祝，蔬集市集、雲水書車及音樂饗宴等豐富活動吸引3千餘人到場同歡，也透過網路線上直播，邀請世界各地民眾一起參與盛會。

為慶祝佛誕節與母親節兩大感恩節日，佛光山旗山禪淨中心昨日結合佛教文化、蔬食推廣、環保教育與藝文表演，並以「佛恩與母恩」為主軸，規畫浴佛、蔬食、音樂及點燈儀式，呼應星雲大師「人間佛教」弘願。

佛光山寺副住持慧開法師主持「雲水浴佛祈福法會」，他強調，心淨世界才會淨，唯有以「心靈環保」為根、以慈悲行動為果，才能真正落實佛法於生活，浴佛是心靈淨化的起點，蔬集則是守護環境的具體行動。

「無肉市集×旗美蔬集」聯名市集，由圓富國中玄幻旗舞開場，佛光青年歌詠隊柔美迎賓，金曲歌后朱海君深情獻唱，現場氣氛溫馨。