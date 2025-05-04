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早年民間蓋天橋保護學童安全 現在變成「時代的眼淚」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
日本老年人口多，東京葛飾區的龜有天橋設計電扶梯，通行不費力。記者徐白櫻／攝影
日本老年人口多，東京葛飾區的龜有天橋設計電扶梯，通行不費力。記者徐白櫻／攝影

天橋、地下道曾扮演重要角色，曾幾何時，很少人想走沒有電梯的天橋或地下道，高雄各地陸續傳出拆除聲音，愈來愈多天橋、地下道走入歷史，成為「時代的眼淚」。除拆除外，也有新建天橋設計升降電梯，或規畫電扶梯天橋，因應社會改變。

早年行人路權不受重視，考量學童上下學安全，政府或民間慈善團體募款在學校附近興建人行天橋，蔚為地方美談。然而，階梯式天橋不利長輩或輪椅族使用，且人行道近年陸續展開優化措施，學童不再行走天橋，愈來愈多天橋成「閒置」設施，因此社區居民喊拆。

國人前往日本旅遊可發現，不少人行天橋同時興建升降電梯，可選擇爬樓梯或搭電梯，也有天橋捨棄傳統台階採用電扶梯，便利攜帶行李的遊客或長輩通行。

考量舊式天橋無法符合需求，新建天橋會增設無障礙電梯。以高捷岡山站為例，原本岡山火車前後站無法串連，搭乘捷運站不便，高市捷運局與台鐵規畫興建無障礙跨站天橋，便利前後站民眾轉乘捷運。

早年許多學校附近都有興建人行天橋方便學童上下學，但愈來愈多居民覺得學校天橋已經沒有存在必要性。記者徐白櫻／攝影
早年許多學校附近都有興建人行天橋方便學童上下學，但愈來愈多居民覺得學校天橋已經沒有存在必要性。記者徐白櫻／攝影

人行道 捷運 電梯

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