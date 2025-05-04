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獲選模範母親22年照顧18名兒少 想起他讓寄養媽媽最揪心

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
擔任寄養家庭22年照顧18名兒少的陸玉英（左）或選屏東縣模範母親，談起從剛滿月照顧到4歲的男寄養童時，留下不捨淚水，如今這名男童應該18歲。記者劉星君／攝影
擔任寄養家庭22年照顧18名兒少的陸玉英（左）或選屏東縣模範母親，談起從剛滿月照顧到4歲的男寄養童時，留下不捨淚水，如今這名男童應該18歲。記者劉星君／攝影

屏東縣政府今表揚46名模範母親，瑪家鄉57歲陸玉英擔任寄養家庭22年照顧18名兒少，其中一名寄養童，從出生滿月照顧到4歲，出養到國外，想起這名寄養童，陸玉英流下不捨的眼淚，讓她最揪心。

瑪家鄉的陸玉英說，當初因為只有一個女兒，看到女兒很孤單，擔任寄養家庭，女兒也可以學會跟其他小朋友分享、相處，加上家中有多餘房間，能夠照顧需要照顧孩子，也是很有意義事情，大伯也很早擔任寄養家庭，也鼓勵他們，就這樣決定加入寄養家庭。

陸玉英說，22年共照顧18名兒少，讓她最揪心的從剛滿月照顧到4歲一名男童，男童當初來家裡時還在襁褓中，半夜還要起來泡牛奶等，猶如親生兒子般照顧，後來寄養男童4歲出養到美國，回想起來仍不捨，講到哽咽落淚，

「這名寄養男童現在應該18歲了！」，陸玉英說，出養國外是個好機會，雖然很捨不得離開，男童剛去美國時候，有寄生活照等回來，當時女兒還是小學三年級，如今想著沒消息就是好消息。

獲得模範母親表揚，陸玉英說，這是一種肯定，寄養家庭越來越少，希望能有更多人的願意加入，也是她持續願意做到現在原因，她現在是部落文化健康站照服員，也曾在學校擔任族語老師。為照顧寄養童，她還到屏東科技大學修習社工學分，希望能更懂得如何陪伴孩子走過難關。

縣長周春米今表揚46名模範母親，由社屏東縣聲暉聽障協進會推薦陳麗霜，醫生診斷她的女兒是極重度聽障，她雖然沮喪與不安，但也告訴自己「不能讓聽力障礙限制孩子的學習與發展」，她陪伴參與女兒口語、聽覺訓練，當時每天往返屏東高雄練習，也引導女兒往藝術領域發展，女兒如今將從屏東科技大學時尚設計與管理系畢業，女兒今天到場，跟媽媽說「我會努力不讓媽媽擔心、感謝媽媽，我愛您」。

今天獲表揚模範母親，由各鄉鎮市公所、寄養家庭及身心障礙團體推薦，縣府為20名母親設計專屬花藝造型裝扮，走上伸展台，家人們出席為其捕捉美麗身影，氣氛溫馨。

周春米說，5月是感恩的月，媽媽對子女的愛無時無刻，就算她的媽媽86歲，每天還是會擔心子女有沒有吃飽，很珍惜媽媽無私付出與溫暖守護。

社會處表示，今年「秀媽咪」為主題，「秀」不只是美麗與自信，蘊含「惜」深意，感謝媽媽們的付出。

擔任寄養家庭22年照顧18名兒少的陸玉英（左）與女兒高雨婕（右）。記者劉星君／攝影
擔任寄養家庭22年照顧18名兒少的陸玉英（左）與女兒高雨婕（右）。記者劉星君／攝影
屏東縣政府今表揚模範母親，邀請20名模範母親們搭配花藝上台走秀，獲得模範母親的陸玉英。記者劉星君／攝影
屏東縣政府今表揚模範母親，邀請20名模範母親們搭配花藝上台走秀，獲得模範母親的陸玉英。記者劉星君／攝影

寄養家庭 模範母親

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