每年花16萬維護「沒有人走的橋」 高雄學區天橋拆除聲浪大

高雄市學校附近人行天橋、地下道使用率偏低，陸續封閉不用，未拆地下道成為行人通行路障，廢棄天橋更存在崩塌隱憂、鄰近學校還要每學期編列預算維護管理，居民及民代要求檢討全面拆除的必要性。養工處回應，近年陸續盤點，達使用年限或牴觸重大建設處優先辦理。

國道10號興建前，台22線旗楠公路車流量大，有「死亡公路」之稱，燕巢區深水國小附近興建天橋保障學童通行安全。因出入口設在校園內，沒有行人會走，天橋封閉多年，只見橋體老舊、鐵欄杆鏽蝕，安全堪憂。

議員黃秋媖指出，深水天橋廢棄多年，每學期學校編列8萬元維修管理，不符合經濟效益，橫山國小地下道也陳情希望拆除，市府要向中央爭取經費，把學校附近不用的天橋及地下道全拆掉。

高雄市有37座人行天橋、9座人行地下道，多數在學校附近，管理單位不一。除深水國小外，仁武區竹後國小天橋多處接合面出現裂縫，晚間還有移工聚集喝酒，產生治安及髒亂疑慮；三民區科工館周邊人行天橋連接民族國小與正興國中，天棚去年颱風受損，且遭塗鴉髒亂影響市容，居民喊拆，但至今仍未釐清管理單位。

議員江瑞鴻指出，鳳仁路車很多，以前仁武區後安里學區劃入竹後國小，考量學童上學安全興建天橋，但後來後安里變成自由學區，學童不需要通行、長輩也爬不上天橋，晚間勞工群聚飲酒作樂。此外，大車出入頻繁，天橋高度也成為車輛通行隱憂。

教育局長吳立森表示，深水國小天橋恢復使用機率不高，往拆除方向討論，不過天橋設置由來已久，要先釐清權管單位，將跟工務局養工處分工。

養工處說，天橋使用年限為40年，因欠缺無障礙設施及行人多半走行穿線，不少地方希望拆除，若要拆天橋，原則上須達報廢年限或牴觸重要建設，並以地方有共識為前提。