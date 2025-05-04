高市成立減碳輔導團 協助20家企業取得優惠費率

台灣碳費制度正式上路，高雄環保局為協助企業轉型，今年成立「自主減量計畫輔導團」；截至4月底，已輔導20家企業規劃減碳措施並釐清減量效益認定等問題，協助企業取得優惠費率。

高雄市政府環保局指出，自民國115年起，企業須依114年溫室氣體排放量繳納碳費，費率為每噸新台幣300元；依環境部規定，年排放達2.5萬噸以上的電力、燃氣供應及製造業將被納入碳費徵收範圍。

環保局表示，為鼓勵企業提前展開減碳行動，環境部提供2項優惠費率機制，若企業於114年6月底前提出「自主減量計畫」並達標，可申請每噸50元或100元的優惠費率，藉此降低營運成本。

環保局指出，優惠機制包括依行業別設定的「科學基礎減量目標」（SBT），可申請50元/噸費率；或依技術標竿訂定的削減率，則為100元/噸。企業可根據自身條件，選擇適合方案。

環保局今天發布新聞稿指出，高雄作為產業重鎮，共有105家企業須繳納碳費，涵蓋鋼鐵、石化、電子等行業；以112年數據計算，總排放量超過3700萬噸。

環保局表示，市府從能力建構、法規釋疑、進場輔導3方面著手協助企業轉型，目前已舉辦7場碳費課程、法規說明會及減碳方案技術會議，超過500人次參加。

環保局指出，今年還首創成立「自主減量計畫輔導團」，由具製程、電力系統、能源整合等專業背景團隊，深入廠區提供一對一協助規劃減碳措施、撰寫計畫書，並釐清申請流程、基準年設計、減量效益認定與成本試算等問題。

環保局長張瑞琿表示，台灣已進入「碳費元年」，呼籲高雄市內應申報企業把握機會，在6月30日前完成自主減量計畫申請，爭取優惠費率。