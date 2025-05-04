快訊

午後雷陣雨來了！14縣市大雨特報 恐下到晚上

高麗菜一片一片洗？日農說不用 內行搖頭：台灣人不要學

避免毀掉整趟旅程 遊遍41國醫師教你養成4習慣預防旅行者腹瀉

高市成立減碳輔導團 協助20家企業取得優惠費率

中央社／ 高雄4日電

台灣碳費制度正式上路，高雄環保局為協助企業轉型，今年成立「自主減量計畫輔導團」；截至4月底，已輔導20家企業規劃減碳措施並釐清減量效益認定等問題，協助企業取得優惠費率。

高雄市政府環保局指出，自民國115年起，企業須依114年溫室氣體排放量繳納碳費，費率為每噸新台幣300元；依環境部規定，年排放達2.5萬噸以上的電力、燃氣供應及製造業將被納入碳費徵收範圍。

環保局表示，為鼓勵企業提前展開減碳行動，環境部提供2項優惠費率機制，若企業於114年6月底前提出「自主減量計畫」並達標，可申請每噸50元或100元的優惠費率，藉此降低營運成本。

環保局指出，優惠機制包括依行業別設定的「科學基礎減量目標」（SBT），可申請50元/噸費率；或依技術標竿訂定的削減率，則為100元/噸。企業可根據自身條件，選擇適合方案。

環保局今天發布新聞稿指出，高雄作為產業重鎮，共有105家企業須繳納碳費，涵蓋鋼鐵、石化、電子等行業；以112年數據計算，總排放量超過3700萬噸。

環保局表示，市府從能力建構、法規釋疑、進場輔導3方面著手協助企業轉型，目前已舉辦7場碳費課程、法規說明會及減碳方案技術會議，超過500人次參加。

環保局指出，今年還首創成立「自主減量計畫輔導團」，由具製程、電力系統、能源整合等專業背景團隊，深入廠區提供一對一協助規劃減碳措施、撰寫計畫書，並釐清申請流程、基準年設計、減量效益認定與成本試算等問題。

環保局長張瑞琿表示，台灣已進入「碳費元年」，呼籲高雄市內應申報企業把握機會，在6月30日前完成自主減量計畫申請，爭取優惠費率。

減碳 環保局長 碳費

延伸閱讀

高市母親節送暖升級智慧服務 電子孕婦乘車補助上線

綠色行動力論壇 7日登場

連體嬰忠義病痛纏身、生活陷困境 雇主北市環保局：會盡全力照顧

環境用藥網路違法販售 高市查獲35件違規共罰逾百萬

相關新聞

獲選模範母親22年照顧18名兒少 想起他讓寄養媽媽最揪心

屏東縣政府今表揚46名模範母親，瑪家鄉57歲陸玉英擔任寄養家庭22年照顧18名兒少，其中一名寄養童，從出生滿月照顧到4歲...

每年花16萬維護「沒有人走的橋」 高雄學區天橋拆除聲浪大

高雄市學校附近人行天橋、地下道使用率偏低，陸續封閉不用，未拆地下道成為行人通行路障，廢棄天橋更存在崩塌隱憂、鄰近學校還要...

高市母親節送暖升級智慧服務 電子孕婦乘車補助上線

高雄市政府推動孕婦交通補助智慧化服務，「好孕行得通」乘車券自5月起全面電子化，取代傳統紙本，孕婦僅需手機申請與搭乘，便利...

高雄雙湖公園闢路 挨批開腸剖肚衝擊生態

高市府整合澄清湖和周邊公園綠地打造澄清湖大公園，其中覆鼎金公墓改建的雙湖公園啟用7年，因動線不佳人煙罕至，工務局計畫新闢...

金城藝陣大遊行搶先熱鬧登場 迎城隍後浦街頭沸騰

由金城鎮公所主辦的「地方特色藝陣大遊行」今天下午4時30分盛大展開，30組陣頭齊聚金城後浦街頭，沿途繞行後浦四境主要宮廟...

澎湖1天2孕婦後送 救護直升機少見任務

澎湖2名孕婦今天分別因早期宮縮與破水等狀況，由救護直升機後送台中中國醫藥大學附設醫院與台中榮民總醫院作進一步治療，人員平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。