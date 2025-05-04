高市母親節送暖升級智慧服務 電子孕婦乘車補助上線

高雄市政府推動孕婦交通補助智慧化服務，「好孕行得通」乘車券自5月起全面電子化，取代傳統紙本，孕婦僅需手機申請與搭乘，便利又環保。社會局說，孕婦不用擔心忘記攜帶紙本乘車券，只要1支手機搞定一切，在5月母親節，向全市母親致上崇高的敬意。

社會局表示，「好孕行得通」補助計畫提供每位孕婦28趟、每趟180元的交通補助，可用於前往醫療院所進行產檢、產後回診與新生兒疫苗接種等，就醫交通補助有效期限至分娩後六個月，補助總額高達5040元。

社會局說，新制自4月試辦以來，已有448位孕婦完成電子幣申請。孕婦在高雄市配合50家產檢醫療院所產檢後，取得孕媽咪健康手冊者，院所現場即可申請，也可進入社會局網站好孕行得通(https://gov.tw/eZU)，用LINE掃瞄器，掃瞄網站QR code進行申請。

社會局強調，數位乘車券採無紙化設計，呼應推動淨零碳排政策目標，也提升公共資源使用效率。孕婦搭乘配合的計程車隊，只要透過手機操作即可核銷使用，減少操作流程，讓孕婦產檢之路更加安心、便利。

目前仍持有紙本乘車券的孕婦可繼續使用至原訂期限。另針對產後照護需求，社會局提供坐月子到宅服務，孕婦可於確認預產期後，撥打媒合平台專線（07-3909861、07-7408632），或洽詢市府婦保科（07-3303353）預約。