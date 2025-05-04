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帕莎蒂娜聯名杉林社區 推在地鳳梨芒果甜點

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市杉林社區與帕莎蒂娜餐飲集團合作開發農產加工品「杉林金鳳和弦伴手禮」，昨天舉行新品發表會。圖／農業局提供
高雄市杉林社區與帕莎蒂娜餐飲集團合作開發農產加工品「杉林金鳳和弦伴手禮」，昨天舉行新品發表會。圖／農業局提供

高雄市杉林社區與帕莎蒂娜餐飲集團合作開發農產加工品「杉林金鳳和弦伴手禮」，昨天舉行新品發表會，推出兩款以在地鳳梨與芒果製作的甜點，吸引眾多賓客關注。高市農業局指出，這是「根留農村」計畫下農村與企業攜手創新的成功案例，也展現農村轉型的市場潛力。

農業局長姚志旺說，農業局持續推動「根留農村」計畫，導入企業資源與品牌行銷，協助各社區開發在地農產特色，「感謝帕莎蒂娜展現企業社會責任，實地走入農村」，協助產品創新並強化行銷。農村社區若能與企業共同開發具市場性的伴手禮，不僅提升農產品的附加價值，也有助於吸引青年返鄉，推動農村永續發展。

本次產品由農業局與樹德科技大學NPO研發中心共同協助媒合，促成杉林社區與帕莎蒂娜合作開發甜點。「鳳梨酥盒」以杉林鳳梨果乾與茶香酥皮製成，層次豐富；「金萱芒果沙布烈」則以芒果與金萱茶為風味基底，口感清爽，適合夏日品嚐。產品兼具地方特色與市場競爭力，獲得現場好評。

杉林社區發展協會理事長陳國忠指出，社區多年來致力推動在地農產加工，這次能結合帕莎蒂娜的專業資源，是一次難得的提升機會，也讓更多人認識杉林農業的價值。

帕莎蒂娜創辦人許正吉表示，這是繼與六龜合作推出「原生紅茶金桔費南雪」後，再度與高雄農村社區合作，未來將持續深耕在地，發掘更多優質食材，創造具市場潛力的產品，拓展品牌與地方產業的共同成長。

農業局表示，未來將持續導入企業能量，協助更多農村社區發展品牌產品，推動農業升級與多元發展，讓農村不只是生活的根，更是創新的源頭。

高市農業局透過「根留農村計畫」，輔導杉林社區與帕莎蒂娜餐飲集團共同研發推出「杉林金鳳和弦伴手禮」，包含「鳳梨酥盒」及「金萱芒果沙布烈」兩款風味甜點。圖／農業局提供
高市農業局透過「根留農村計畫」，輔導杉林社區與帕莎蒂娜餐飲集團共同研發推出「杉林金鳳和弦伴手禮」，包含「鳳梨酥盒」及「金萱芒果沙布烈」兩款風味甜點。圖／農業局提供
高市農業局長姚志旺和帕莎蒂娜西點主廚與民眾一起手作鳳梨酥盒。圖／農業局提供
高市農業局長姚志旺和帕莎蒂娜西點主廚與民眾一起手作鳳梨酥盒。圖／農業局提供

品牌 芒果 鳳梨酥

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