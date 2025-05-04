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高雄車站機車停車場違停亂象惹議 議員批管理不當

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
台鐵高雄車站機車停車場亂象叢生，甚至連消防設施也被亂停的機車擋住。圖 ／翻攝自批踢踢實業坊高雄板
台鐵高雄車站機車停車場亂象叢生，甚至連消防設施也被亂停的機車擋住。圖 ／翻攝自批踢踢實業坊高雄板

台鐵高雄車站南側地下機車停車場近日出現違停亂象，不僅有機車佔用身障車格，甚至連消防設施前也被阻擋，引起民眾熱議。網友說「政府不處理、管理單位裝看不見」。市議員張博洋說，停車秩序失控凸顯管理缺失，台鐵與相關單位應即刻加強管理，而非任其惡化。對此台鐵暫無回應。

張博洋表示，該停車場總共規劃1133格，目前實際開放使用的僅253格，尚有東、西兩側區域預計於今年下半年啟用。然而在車格供不應求的情況下，管理單位卻未做總量管制，造成過多車輛湧入，導致亂停亂放，目前在民眾有大量使用需求但車格供不應求的情況下，應該加強管理。

張博洋說，今年2月曾與立委李昆澤、議員鄭孟洳一同會勘，發現停車場指標不明、動線混亂等問題仍未獲改善。當時可能因為多數民眾不知道高雄車站有機車停車場，僅少數車輛使用。但從4月份開始，民眾發現那裡可以停車，之後就亂象叢生。張博洋質疑「為何管理單位總是對自家設施狀況反應慢半拍？」

高雄車站機車停車場的亂象在網路上引發不少討論。有網友認為，高雄市作為南部重要交通樞紐，應有相應水準的停車設施與管理機制。也有網友說，「台灣馬路上都有處罰條例了都這麼亂，更何況是這種沒有強制力的停車場，素質一覽無遺。」、「面對這種狀況，政府不處理、管理單位裝看不見，亂象怎麼可能改善？」

也有人說，「入口還顯示有66格可停，進去卻早已爆滿，是系統問題還是管理問題？」管理鬆散與公德心不足交織，「金玉其外，敗絮其中」，才是問題根本。但也有網友認為，現場其實「停得還算整齊」，但整體設計不良與資訊落差才是主因。

張博洋強調，高雄車站作為南部交通樞紐，應提供與其地位相符的停車品質與管理機制，「設施不只要蓋得出來，更要管得下去。」

台鐵高雄車站機車停車場常見機車佔用身障車格。圖 ／翻攝自批踢踢實業坊高雄板
台鐵高雄車站機車停車場常見機車佔用身障車格。圖 ／翻攝自批踢踢實業坊高雄板
台鐵高雄車站機車停車場亂象叢生，畸零空間幾乎停滿機車，連紅牌大型重機也有。圖 ／翻攝自批踢踢實業坊高雄板
台鐵高雄車站機車停車場亂象叢生，畸零空間幾乎停滿機車，連紅牌大型重機也有。圖 ／翻攝自批踢踢實業坊高雄板

停車場 張博洋

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