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高雄雙湖公園闢路 挨批開腸剖肚衝擊生態

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
覆鼎金公墓改建的雙湖公園啟用7年因交通動線不佳人煙罕至，工務局計畫開闢一條貫穿公園的新路，聯通仁武與三民區。記者宋原彰／攝影
覆鼎金公墓改建的雙湖公園啟用7年因交通動線不佳人煙罕至，工務局計畫開闢一條貫穿公園的新路，聯通仁武與三民區。記者宋原彰／攝影

高市府整合澄清湖和周邊公園綠地打造澄清湖大公園，其中覆鼎金公墓改建的雙湖公園啟用7年，因動線不佳人煙罕至，工務局計畫新闢道路貫穿公園，聯通仁武與三民區，護樹團體質疑園區一分為二，降低遊憩功能，改變棲地衝擊生態；新工處指會在路基下方建置生態廊道，讓原棲息物種能藉此通行。

雙湖公園位在三民、鳥松及仁武區交界，前身為覆鼎金公墓，縣市合併後成為大高雄核心區，原先45公頃墓區、逾7萬座墳分批遷葬後，黃土丘變身綠地公園，但因園區主要出入口需經過第一殯儀館，加上墓地刻板印象，2018年啟用至今乏人問津，最近因規畫開闢道路貫通園區，再引注目。

工務局長楊欽富說明，因應仁武區人口劇增，工務局近年數度會勘，今年編9千萬元預算，將在鼎金一巷和仁武區大豐街之間打造一條長1640公尺、寬12公尺新路，作為仁武前往市區替代路線，預定9月發包、最快明年5月通車。

森林城市協會理事長莊傑任表示，雙湖公園新闢道路若成為常態性道路，園區遭一分為二，遊憩休閒功能將大幅降低，甚至衝擊生態，市府應與生態團體合作，擴大林蔭面積，增設停車場、公廁等設施，才能吸引更多人潮，而非對公園「開腸剖肚」。

新工處表示，公園內道路拓寬後，會在路基下方建置生態廊道，作為原棲息物種專屬路徑，以減少路殺。道路設計約在7月前完成；目前公園北側路口有部分建物正洽談拆遷補償，未來一定會兼顧交通和生態，作滾動調整。

議員邱俊憲認為，第一殯儀館未來改建後，雙湖公園恐會更少人願意踏入，浪費復育良好的綠帶，因此贊成仁武端聯外道路盡速開通；議員江瑞鴻則說，仁武區仁雄路前往市殯的道路，尖峰時段常塞車，雙湖公園內若能增闢道路，可紓解交通壓力。

議員黃香菽指雙湖公園出入口路幅小、缺乏指示，另一個入口在一殯火化場後方，民眾多半忌諱，若開闢新路能解決眾多問題，樂見其成。

澄清湖 第一殯儀館 議員

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