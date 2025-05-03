屏東黑鮪魚文化觀光季 海洋音樂會揭序幕

屏東黑鮪魚文化觀光季今晚在東港正式揭開序幕，首場「海洋音樂會」在萬人歡呼聲中盛大登場，知名團體與歌手動力火車、王識賢、朱海君、派偉俊等人熱力演出，現場氣氛嗨翻。

今夜東港萬人空巷，活動現場滿場樂迷擠爆廣場，不少來自外縣市粉絲一早就帶著野餐墊卡位，更有人扛著應援燈牌、身穿偶像應援T恤，尖叫聲此起彼落。屏東縣長周春米到場與樂迷同樂，同時頒發今年第一鮪匾額給「茂豐祥號」及第一鮪買家「澎坊股份有限公司」。

周春米表示，黑鮪魚文化觀光季舉辦至今已邁入第25年，結合農漁、保育及觀光產業，是全國最長壽活動之一，也是深受遊客歡迎旅遊品牌，今年第一鮪總重224公斤，每公斤新台幣1萬300元拍出，拍賣總價230萬7200元，統計至今日已捕獲174鮪，象徵漁民豐收，也展現出屏東黑鮪魚高經濟價值。

周春米指出，黑鮪魚帶動大東港地區發展，讓人心懷感恩，今年黑鮪魚季首度將活動版圖延伸至離島琉球鄉，5月17日將舉辦「琉住你音樂會」；每年一開放報名即秒殺的「美食推廣宴」則於6月7日隆重開桌，還有6月14、15日於大鵬灣國際休閒特區登場的「大鮪市集」，以及6月21日壓軸活動「經典之夜」，活動多樣且精彩不間斷。

農業部漁業署署長王茂城強調，台灣不是只有海鮮文化，有包含魚食、保育等深厚文化底蘊。黑鮪魚是國際管制魚種，台灣遵守國際規定，漁民須綁標籤、通報，也謝謝漁民配合國家保育政策，讓漁政機關推廣黑鮪魚觀光季同時，能告訴大家「這尾魚可以放心享用」，不用擔心過度捕撈。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，今晚「海洋音樂會」邀請到搖滾天團動力火車、金曲台語歌王王識賢、金曲歌后朱海君、新生代創作才子派偉俊、新生代R&B天花板王ADEN、「禁癒系」怪美歌手陳泳希。

傳播處表示，活動期間在地業者推出許多優惠，憑摺頁或出示手機官網畫面給店家就可享有。摺頁可在大東港地區漁會、旅服中心或是文創品販售服務台（東港候船室）等地索取；今年也推出「鮪魚造型冰棒」與紀念品「潮鮮袋」保冷袋，民眾可於活動期間每週五、六、日，在東港候船室外購入。縣府也攜手「高鐵假期」推出優惠遊程，相關資訊可至黑鮪季活動官網（https://www.amazing-pingtung.com/ptcf）查詢。