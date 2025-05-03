快訊

白沙屯媽祖北港進香刈火 動員數百人唱名33萬香燈腳

屏東黑鮪魚文化觀光季 海洋音樂會揭序幕

中央社／ 屏東縣3日電

屏東黑鮪魚文化觀光季今晚在東港正式揭開序幕，首場「海洋音樂會」在萬人歡呼聲中盛大登場，知名團體與歌手動力火車、王識賢、朱海君、派偉俊等人熱力演出，現場氣氛嗨翻。

今夜東港萬人空巷，活動現場滿場樂迷擠爆廣場，不少來自外縣市粉絲一早就帶著野餐墊卡位，更有人扛著應援燈牌、身穿偶像應援T恤，尖叫聲此起彼落。屏東縣長周春米到場與樂迷同樂，同時頒發今年第一鮪匾額給「茂豐祥號」及第一鮪買家「澎坊股份有限公司」。

周春米表示，黑鮪魚文化觀光季舉辦至今已邁入第25年，結合農漁、保育及觀光產業，是全國最長壽活動之一，也是深受遊客歡迎旅遊品牌，今年第一鮪總重224公斤，每公斤新台幣1萬300元拍出，拍賣總價230萬7200元，統計至今日已捕獲174鮪，象徵漁民豐收，也展現出屏東黑鮪魚高經濟價值。

周春米指出，黑鮪魚帶動大東港地區發展，讓人心懷感恩，今年黑鮪魚季首度將活動版圖延伸至離島琉球鄉，5月17日將舉辦「琉住你音樂會」；每年一開放報名即秒殺的「美食推廣宴」則於6月7日隆重開桌，還有6月14、15日於大鵬灣國際休閒特區登場的「大鮪市集」，以及6月21日壓軸活動「經典之夜」，活動多樣且精彩不間斷。

農業部漁業署署長王茂城強調，台灣不是只有海鮮文化，有包含魚食、保育等深厚文化底蘊。黑鮪魚是國際管制魚種，台灣遵守國際規定，漁民須綁標籤、通報，也謝謝漁民配合國家保育政策，讓漁政機關推廣黑鮪魚觀光季同時，能告訴大家「這尾魚可以放心享用」，不用擔心過度捕撈。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，今晚「海洋音樂會」邀請到搖滾天團動力火車、金曲台語歌王王識賢、金曲歌后朱海君、新生代創作才子派偉俊、新生代R&B天花板王ADEN、「禁癒系」怪美歌手陳泳希。

傳播處表示，活動期間在地業者推出許多優惠，憑摺頁或出示手機官網畫面給店家就可享有。摺頁可在大東港地區漁會、旅服中心或是文創品販售服務台（東港候船室）等地索取；今年也推出「鮪魚造型冰棒」與紀念品「潮鮮袋」保冷袋，民眾可於活動期間每週五、六、日，在東港候船室外購入。縣府也攜手「高鐵假期」推出優惠遊程，相關資訊可至黑鮪季活動官網（https://www.amazing-pingtung.com/ptcf）查詢。

東港 黑鮪魚

延伸閱讀

嘉義男住恆春旅店抽中休旅車 接到電話直呼「我不信」

屏東原鄉部落39名靈媒首度齊聚 特展揭開靈媒神秘面紗

鼓勵參與公共事務 屏縣府推補助大專社團最高2萬元

屏東縣萬丹平地森林公園打造全齡化 明年春節前完工

相關新聞

金城藝陣大遊行搶先熱鬧登場 迎城隍後浦街頭沸騰

由金城鎮公所主辦的「地方特色藝陣大遊行」今天下午4時30分盛大展開，30組陣頭齊聚金城後浦街頭，沿途繞行後浦四境主要宮廟...

澎湖1天2孕婦後送 救護直升機少見任務

澎湖2名孕婦今天分別因早期宮縮與破水等狀況，由救護直升機後送台中中國醫藥大學附設醫院與台中榮民總醫院作進一步治療，人員平...

彩繪酒瓶傳母愛 金門新住民子女母親節創意獻禮

五月是感念母愛的溫馨時節，內政部移民署南區事務大隊金門縣服務站今日結合專勤隊及金門縣衛生局，在歷史悠久的「金門陶瓷廠」舉...

金門國家公園30週年 古厝民宿節登場串連聚落文化

迎接金門國家公園成立30週年以及古厝民宿經營20週年雙重里程碑，金門國家公園管理處今天在水頭聚落舉行「汝好！金門」古厝民...

西子灣疑有「僧帽水母」 海洋局提醒有劇毒勿觸碰

高雄西子灣近日發現有疑似僧帽水母生物，高雄市海洋局緊急貼出警示公告，提醒民眾僧帽水母有劇毒請勿觸碰，並避免靠近水域。被螫...

小港機場直達台南 111快線加入台灣好行助攻國際旅客

小港機場直達台南的111公車路線，交通部觀光署從今年起將111快線納入台灣好行，以加強宣傳及提供更便捷的觀光運具，讓國際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。