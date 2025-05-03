金城藝陣大遊行搶先熱鬧登場 迎城隍後浦街頭沸騰

由金城鎮公所主辦的「地方特色藝陣大遊行」今天下午4時30分盛大展開，30組陣頭齊聚金城後浦街頭，沿途繞行後浦四境主要宮廟及浯島城隍廟，傳統技藝與民俗文化輪番上陣，吸引大批民眾與遊客駐足觀賞，為下周即將登場的迎城隍活動提前熱身。

本次大遊行以總兵署為起點，包括行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門副縣長李文良、金城鎮長李誠智、金城鎮代表會主席郭永隆、副主席蘇碧浯與各里長都到場參與，遊行隊伍途經貞節牌坊、模範街、東門代天府、水門睢陽府、南門天后宮、浯島城隍廟、西門外武廟等金城重要廟宇，終點為北門北鎮廟，沿線設有多處定點表演，讓觀眾在每一座廟前都能欣賞到最地道的傳統藝陣。

本屆陣容堅強，各境陣頭展現各自特色。東門境派出大鼓吹、七爺八爺、蜈蚣座、三太子、公揹婆等；南門境則有布馬陣、媽祖會涼傘鼓、腰鼓陣、招財進寶等精彩演出；西門境以北管、八仙過海、跑旱船等傳統藝陣應戰；北門境的十二婆姐、官將首、文轎與武轎更是熱鬧非凡。此外，活動也邀請傀儡戲劇團、天震堂戰鼓進行定點展演，增添嘉年華式的熱鬧氣氛。

鎮長李誠智表示，今年的大遊行如同一場民俗盛宴，各陣頭展現出金門民間藝術的多樣與生命力，透過迎城隍系列活動，讓更多人認識在地信仰文化，也讓外來遊客深刻體驗金門的文化魅力。他特別感謝各藝陣團體與鄉親的熱情參與，齊心為活動注入豐沛能量。