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金城藝陣大遊行搶先熱鬧登場 迎城隍後浦街頭沸騰

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
由金城鎮公所主辦的「地方特色藝陣大遊行」今天下午盛大展開，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門副縣長李文良、金城鎮長李誠智、金城鎮代表會主席郭永隆等人帶領陣頭繞行後浦四境主要宮廟及浯島城隍廟。記者蔡家蓁／攝影
由金城鎮公所主辦的「地方特色藝陣大遊行」今天下午盛大展開，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門副縣長李文良、金城鎮長李誠智、金城鎮代表會主席郭永隆等人帶領陣頭繞行後浦四境主要宮廟及浯島城隍廟。記者蔡家蓁／攝影

由金城鎮公所主辦的「地方特色藝陣大遊行」今天下午4時30分盛大展開，30組陣頭齊聚金城後浦街頭，沿途繞行後浦四境主要宮廟及浯島城隍廟，傳統技藝與民俗文化輪番上陣，吸引大批民眾與遊客駐足觀賞，為下周即將登場的迎城隍活動提前熱身。

本次大遊行以總兵署為起點，包括行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門副縣長李文良、金城鎮長李誠智、金城鎮代表會主席郭永隆、副主席蘇碧浯與各里長都到場參與，遊行隊伍途經貞節牌坊、模範街、東門代天府、水門睢陽府、南門天后宮、浯島城隍廟、西門外武廟等金城重要廟宇，終點為北門北鎮廟，沿線設有多處定點表演，讓觀眾在每一座廟前都能欣賞到最地道的傳統藝陣。

本屆陣容堅強，各境陣頭展現各自特色。東門境派出大鼓吹、七爺八爺、蜈蚣座、三太子、公揹婆等；南門境則有布馬陣、媽祖會涼傘鼓、腰鼓陣、招財進寶等精彩演出；西門境以北管、八仙過海、跑旱船等傳統藝陣應戰；北門境的十二婆姐、官將首、文轎與武轎更是熱鬧非凡。此外，活動也邀請傀儡戲劇團、天震堂戰鼓進行定點展演，增添嘉年華式的熱鬧氣氛。

鎮長李誠智表示，今年的大遊行如同一場民俗盛宴，各陣頭展現出金門民間藝術的多樣與生命力，透過迎城隍系列活動，讓更多人認識在地信仰文化，也讓外來遊客深刻體驗金門的文化魅力。他特別感謝各藝陣團體與鄉親的熱情參與，齊心為活動注入豐沛能量。

李誠智強調，迎城隍活動不僅是宗教盛事，更是地方文化與社區情感的凝聚，他誠摯邀請各界持續參與後續迎城隍系列活動，共同體驗屬於金門的節慶熱情與感動。

「地方特色藝陣大遊行」今天下午盛大展開，各陣頭繞行金城街道，沿途相當熱鬧。記者蔡家蓁／攝影
「地方特色藝陣大遊行」今天下午盛大展開，各陣頭繞行金城街道，沿途相當熱鬧。記者蔡家蓁／攝影
「地方特色藝陣大遊行」今天下午盛大展開，親子蜈蚣座相當吸睛，小朋友打扮成古裝美女，超可愛的。記者蔡家蓁／攝影
「地方特色藝陣大遊行」今天下午盛大展開，親子蜈蚣座相當吸睛，小朋友打扮成古裝美女，超可愛的。記者蔡家蓁／攝影
「地方特色藝陣大遊行」今天下午盛大展開，各陣頭、表演團體繞行金城街道，相當熱鬧。記者蔡家蓁／攝影
「地方特色藝陣大遊行」今天下午盛大展開，各陣頭、表演團體繞行金城街道，相當熱鬧。記者蔡家蓁／攝影
「地方特色藝陣大遊行」今天下午盛大展開，親子蜈蚣座相當吸睛，所到之處都吸引民眾搶拍。記者蔡家蓁／攝影
「地方特色藝陣大遊行」今天下午盛大展開，親子蜈蚣座相當吸睛，所到之處都吸引民眾搶拍。記者蔡家蓁／攝影

金門 陣頭

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